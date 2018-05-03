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Bu haber 03 Mayıs 2018 17:01:40 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin,Müjdeyi Verdi;Projeler Tamamlandı!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Şanlıurfa’da kurmayı planladığı Bağımlılıkla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi hakkında bazı çalışmalar ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen Yeşilay heyetini makamında kabul etti.

Vali Erin,Müjdeyi Verdi;Projeler Tamamlandı!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Şanlıurfa’da kurmayı planladığı Bağımlılıkla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi hakkında bazı çalışmalar ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen Yeşilay heyetini makamında kabul etti.

Yeşilay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Saadet Kalyoncu, Yeşilay Genel Merkez Teşkilatlanma Birim Müdürü Egemen Akyüz ve Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik’ten oluşan heyet, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Yeşilay’ın faaliyetlerini önemsediklerini ve her zaman destekçisi olduklarını belirterek, uyuşturucu konusunun büyükşehirlerin tümünde sorun olduğunu ve Şanlıurfa’nın da bu konudan muzdarip olduğunu belirterek, “Uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar toplumumuzun önünde büyük bir sorunu olduğunun farkındayız. Bu amaçla toplumun her kesimi bu sorunla mücadele etmeye gayret ediyor. Ancak yapılan çalışmalar derli toplu değil. Şanlıurfa’da ilk kez uygulamaya koyduğumuz, GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin de desteklediği bir projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu proje ile çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bağımlı sayısının belirlenmesi, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve rehabilitasyona kadar çoğu konuyu derleyip toparlayacak, Türkiye için bir model olacak bu projemiz tamamlandığında, bu konuda mücadelede de önemli adımlar atabileceğiz” dedi.

Şanlıurfa’da göreve başladıktan sonra gündeme aldıkları ilk konunun eğitim yatırımları olduğunu, ardından bağımlılıkla mücadeleyi gündeme aldıklarını kaydeden Vali Erin, “Şu anda Suruç’ta eski devlet hastanesi binasının yatılı rehabilitasyon merkezi olarak kullanılması için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu yıl içinde de Şanlıurfa’da temeli atılacak olan 30 Yataklı Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 15 Yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM) projelerimiz tamamlandı” diye konuştu.

Uyuşturucu konusunda terörle mücadeledeki gibi kesin ve kararlı bir irade ortaya koyduklarını hatırlatan Vali Erin, “Bu anlamda eğitimde de sağlıkta da uyuşturucuyla mücadelede de ve topluma zarar veren her türlü akımlarla mücadele konusunda da kesin kararlı ve sarsılmaz bir irademiz var. Bunu adım adım takip edeceğiz. Yeşilay ile de sürekli istişare halinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
Şanlıurfa’da bağımlılığa karşı yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Saadet Kalyoncu da, Vali Erin’e kabulünden dolayı teşekkür ederek, Şanlıurfa ile birlikte 7 ilde kurmayı planladıkları Bağımlılıkla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalara destek vermeye her zaman hazır olduklarını ifade etti.
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