'Urfa,Madrid'den Farklı Değil'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin yıldızı parlayan, durdurulamayacak bir ülke olduğunu ve tarım açısından bakıldığında Şanlıurfa'nın Madrid'den farklı olmadığını belirterek "Tarım sadece çiftçi kardeşlerimiz için bir ekonomik kaynak değildir. Tarım bir kültürdür, hobidir, zevktir, spordur ve heyecandır." dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğünce 18 sözleşmenin imzalanması, 25 tesisin açılışı ve temel atma töreni; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Fakıbaba, kırsal kalkınma deyince heyecanlandığını, bu yapılmadan illerin ve ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Fakıbaba, tarım açısından bakıldığında Şanlıurfa'nın Madrid'den farklı olmadığına işaret ederek, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyeliğinin sadece Türkiye açısından değil, Avrupa ülkeleri açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

AB'de Türkiye'yi destekleyen ülkeler olduğunu ifade eden Fakıbaba, "AB bizim üyeliğimizi kaybettiği zaman, nasıl bir ülkenin üyeliğini kaybettiğinin farkına varacak. Gittiğim her yerde IPARD projelerini görüyorum ve hayran kalıyorum, diyorum ki 'Avrupa, bekle, bakın Türkiye geliyor. Almazsanız; bakın çok çok rahatsız olacaksınız.' Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu sonunda anlayacaklar." diye konuştu.

Fakıbaba, Türkiye'nin yıldızı parlayan, durdurulamayacak bir ülke olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ne olursa olsun, ister FETÖ'sü, PKK'sı, DHKP-C'si, PYD'si, DEAŞ'ı olsun vız gelir tırıs gider. Biz doğusu, güneydoğusuyla kuzeyi, güneyiyle birlikte Türkiye'yiz. Tarım sadece çiftçi kardeşlerimiz için bir ekonomik kaynak değildir. Tarım bir kültürdür, hobidir, zevktir, spordur ve heyecandır. Tarımdan zarar eden ertesi yıl der ki 'Belki ben seneye bundan kâr edeceğim.' Bugün 18 proje sahipleri yatırım çeklerini alacak. Yüzde 99'unun çok başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü Türk insanının isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiç bakmayın dedikodulara, 'Et fiyatları şöyle oldu, tarımda şöyleyiz.' falan diyenlere inanmayın. Türkiye iyi yolda."

Ankara'da 100 milyon liralık yatırım

TKDK Başkanı Hakan Kalender de kurumun Ankara'da sağladığı hibelerle kırsal alanda üretime geçen 25 yatırımla ilgili 18 projenin sözleşmesinin imzalandığını belirterek, bu projelere 47 milyon liralık hibe sağladıklarını ve bu hibelerle Ankara'da 100 milyon liralık yatırım yapılacağını kaydetti.

IPARD II programının üçüncü çağrısının başvurularını aldıklarını hatırlatan Kalender, proje değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals de AB'de olduğu gibi çiftçilerin Türkiye ekonomisi ve toplumunda çok önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, IPARD'ın, Türkiye'de kırsal kalkınma programının desteklenmesi için hazırlanmış bir paket olduğunu söyledi.

IPARD projelerinin Türkiye'deki tarımsal gıda sektöründeki yatırımlar için standartlar belirlediğine işaret eden Vinals, bunun teknoloji yenileme ve transferine imkân sağladığını vurguladı.

Vinals, Türkiye'nin tarım sektörünün AB'deki rekabet gücünü artırmaya katkı verdiğini belirterek, "Programın başarısının tasarımından gelen bir güçten kaynaklandığına inanıyorum. Bu sayede en ücra noktalara desteklerin erişmesine imkân veriliyor. Programla kadın ve genç girişimciler de destekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde IPARD destekleriyle hayata geçirilecek Ar-Et Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kırmızı et işleme ve parçalama tesisleri yatırımlarına ilişkin temel atma töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan Fakıbaba ve Sarıeroğlu tarafından 18 proje sahibine sözleşmelerinin öngördüğü çekler takdim edildi.