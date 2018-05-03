Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 03 Mayıs 2018 16:54:35 Tarihinde eklenmiştir.

'Urfa,Madrid'den Farklı Değil'

Türkiye, yıldızı parlayan, durdurulamayacak bir ülkedir

'Urfa,Madrid'den Farklı Değil'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin yıldızı parlayan, durdurulamayacak bir ülke olduğunu ve tarım açısından bakıldığında Şanlıurfa'nın Madrid'den farklı olmadığını belirterek "Tarım sadece çiftçi kardeşlerimiz için bir ekonomik kaynak değildir. Tarım bir kültürdür, hobidir, zevktir, spordur ve heyecandır." dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğünce 18 sözleşmenin imzalanması, 25 tesisin açılışı ve temel atma töreni; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Fakıbaba, kırsal kalkınma deyince heyecanlandığını, bu yapılmadan illerin ve ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Fakıbaba, tarım açısından bakıldığında Şanlıurfa'nın Madrid'den farklı olmadığına işaret ederek, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyeliğinin sadece Türkiye açısından değil, Avrupa ülkeleri açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

AB'de Türkiye'yi destekleyen ülkeler olduğunu ifade eden Fakıbaba, "AB bizim üyeliğimizi kaybettiği zaman, nasıl bir ülkenin üyeliğini kaybettiğinin farkına varacak. Gittiğim her yerde IPARD projelerini görüyorum ve hayran kalıyorum, diyorum ki 'Avrupa, bekle, bakın Türkiye geliyor. Almazsanız; bakın çok çok rahatsız olacaksınız.' Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu sonunda anlayacaklar." diye konuştu.

Fakıbaba, Türkiye'nin yıldızı parlayan, durdurulamayacak bir ülke olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ne olursa olsun, ister FETÖ'sü, PKK'sı, DHKP-C'si, PYD'si, DEAŞ'ı olsun vız gelir tırıs gider. Biz doğusu, güneydoğusuyla kuzeyi, güneyiyle birlikte Türkiye'yiz. Tarım sadece çiftçi kardeşlerimiz için bir ekonomik kaynak değildir. Tarım bir kültürdür, hobidir, zevktir, spordur ve heyecandır. Tarımdan zarar eden ertesi yıl der ki 'Belki ben seneye bundan kâr edeceğim.' Bugün 18 proje sahipleri yatırım çeklerini alacak. Yüzde 99'unun çok başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü Türk insanının isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiç bakmayın dedikodulara, 'Et fiyatları şöyle oldu, tarımda şöyleyiz.' falan diyenlere inanmayın. Türkiye iyi yolda."

Ankara'da 100 milyon liralık yatırım

TKDK Başkanı Hakan Kalender de kurumun Ankara'da sağladığı hibelerle kırsal alanda üretime geçen 25 yatırımla ilgili 18 projenin sözleşmesinin imzalandığını belirterek, bu projelere 47 milyon liralık hibe sağladıklarını ve bu hibelerle Ankara'da 100 milyon liralık yatırım yapılacağını kaydetti.

IPARD II programının üçüncü çağrısının başvurularını aldıklarını hatırlatan Kalender, proje değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals de AB'de olduğu gibi çiftçilerin Türkiye ekonomisi ve toplumunda çok önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, IPARD'ın, Türkiye'de kırsal kalkınma programının desteklenmesi için hazırlanmış bir paket olduğunu söyledi.

IPARD projelerinin Türkiye'deki tarımsal gıda sektöründeki yatırımlar için standartlar belirlediğine işaret eden Vinals, bunun teknoloji yenileme ve transferine imkân sağladığını vurguladı.

Vinals, Türkiye'nin tarım sektörünün AB'deki rekabet gücünü artırmaya katkı verdiğini belirterek, "Programın başarısının tasarımından gelen bir güçten kaynaklandığına inanıyorum. Bu sayede en ücra noktalara desteklerin erişmesine imkân veriliyor. Programla kadın ve genç girişimciler de destekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde IPARD destekleriyle hayata geçirilecek Ar-Et Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kırmızı et işleme ve parçalama tesisleri yatırımlarına ilişkin temel atma töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan Fakıbaba ve Sarıeroğlu tarafından 18 proje sahibine sözleşmelerinin öngördüğü çekler takdim edildi. 

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa'da,Kaçak Rehberlere Geçit Yok!
Urfa'da,Kaçak Rehberlere Geçit Yok!
Şanlıurfa Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından kaçak tur ve rehber denetimi yapıldı.
Urfa Valiliği,Hayatlarını Değiştirdi!
Urfa Valiliği,Hayatlarını Değiştirdi!
Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice mahallesinde yaşayan 3 yaşındaki cam kemik hastası Hülya Çakır’ın ailesinin Açık Kapı Birimine yaptığı başvuru ile hayatları değişmeye başladı.
Urfa'da Selin Bilançosu Açıklandı!
Urfa'da Selin Bilançosu Açıklandı!
Şanlıurfa İtfaiyesi,Meydana Gelen Sel Felaketinin Bilançosunu Açıkladı.
Vali Erin, Şehit Ailesini Yalnız Bırakmadı
Vali Erin, Şehit Ailesini Yalnız Bırakmadı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, babası şehit olduktan sonra dünyaya gelen ve babasının adı verilen İbrahim Kete’nin sünnet merasimine katıldı.
Urfa İl Başkanından,Hükümete Çağrı...
Urfa İl Başkanından,Hükümete Çağrı...
Hükumetin emekliler için ikramiye verileceğini açıklamasına tepki gösteren Memur-sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, Bayram İkramiyesi Sadece Emeklilere Değil Bütün Emekçilere Ödenmeli” dedi.
Urfa'dan,İstanbul’a 12. Kadın Eli Sergisi...
Urfa'dan,İstanbul’a 12. Kadın Eli Sergisi...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle, ÇATOM’larda üretilen ürünler satışa sunuluyor.
Vali Erin,Müjdeyi Verdi;Projeler Tamamlandı!
Vali Erin,Müjdeyi Verdi;Projeler Tamamlandı!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Şanlıurfa’da kurmayı planladığı Bağımlılıkla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi hakkında bazı çalışmalar ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen Yeşilay heyetini makamında kabul etti.
'Urfa,Madrid'den Farklı Değil'
'Urfa,Madrid'den Farklı Değil'
Türkiye, yıldızı parlayan, durdurulamayacak bir ülkedir
Kaçak Elektrik Kullananların Cezası,Artık 2 Katı!
Kaçak Elektrik Kullananların Cezası,Artık 2 Katı!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde ses getirecek değişikliklere hazırlanıyor. Habertürk’ün ulaştığı 40 milyondan fazla aboneyi etkileyecek yönetmelikle kaçak elektrikte cezalar iki katına çıkarılıyor
Son dakika: BBP Cumhur ittifakında
Son dakika: BBP Cumhur ittifakında
AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu cumhur ittifakına bir parti daha katıldı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı.
Karagöz Belediye Başkanları Ve Ak Parti İlçe Teşkilatları Ziyaretlerine Devam Ediyor
Karagöz Belediye Başkanları Ve Ak Parti İlçe Teşkilatları Ziyaretlerine Devam Ediyor
Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Aday Adayı Aziz KARAGÖZ, Büyükşehir, Karaköprü, Haliliye, Bozova, Harran, Akçakale Belediye Başkanlarını ve AK Parti ilçe teşkilatlarına ziyarette bulundu.
En İyisi Urfalı Oldu
En İyisi Urfalı Oldu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) geleneksel ‘Medya Oscarları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 40.kuruluş yıldönümünü kutlayan RTDG, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kurumu ödüle layık gördü. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı ‘2017 Medya Oscarları’nın Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Urfalı oyuncu Bülent İnal da ‘Medya Oscarları Ödülleri’ kapsamında ödül aldı.
Çimşit;Her Daim Hesap Vermeye Hazırız!
Çimşit;Her Daim Hesap Vermeye Hazırız!
Urfa'da,Kaçak Rehberlere Geçit Yok!
Urfa'da,Kaçak Rehberlere Geçit Yok!
Urfa'da Yatırım Yapmak İsteyenlere,ŞUTSO'dan Tam Destek!
Urfa'da Yatırım Yapmak İsteyenlere,ŞUTSO'dan Tam Destek!
Urfa Valiliği,Hayatlarını Değiştirdi!
Urfa Valiliği,Hayatlarını Değiştirdi!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
30°C / 16°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:49
Güneş
05:22
Öğle
12:29
İkindi
16:13
Akşam
19:24
Yatsı
20:49
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿