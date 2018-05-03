Nisan ayının en çok konuşulan ünlüsü İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses zirvede

Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı Nisan ayı magazin raporuna göre, magazin ve sanat camiasının gündeminde ünlü isimlerin yaptığı Afrin ziyareti vardı. Ziyarete çağrılan ünlü isimler eleştirilere maruz kalırken, davet edilmeyen isimler ise sitemde bulundu.Rapora göre, ses sanatçısı İbrahim Tatlıses ay boyunca gündemde kalarak en çok konuşulan ünlü oldu. Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine ‘Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Hatay'a giden sanatçılar arasında yer alan isimlerdendi. Ziyaretin ardından Demet Akalın ile girdiği polemikle de bir süre gündemden düşmedi. Son günlerde ise Tatlıses, İzmir’den AK Parti’den aday adayı olmasıyla konuşuluyor. Ünlü türkücü, bu başlıklarla ay boyunca toplam 6 bin 538 haberle Acun Ilıcalı'yı geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti. Geçen aylarda zirvede görmeye alıştığımız Ilıcalı ise 4 bin 277 haberle listede ikinci sırada yer alan isim oldu.