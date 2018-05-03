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Bu haber 03 Mayıs 2018 16:47:50 Tarihinde eklenmiştir.

Kaçak Elektrik Kullananların Cezası,Artık 2 Katı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde ses getirecek değişikliklere hazırlanıyor. Habertürk’ün ulaştığı 40 milyondan fazla aboneyi etkileyecek yönetmelikle kaçak elektrikte cezalar iki katına çıkarılıyor

Kaçak Elektrik Kullananların Cezası,Artık 2 Katı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 40 milyonu aşkın elektrik abonesini doğrudan etkileyecek kritik bir düzenleme için kolları sıvadı. Kurum, Elektrik Piyasası Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde ses getirecek bazı değişiklikler yapacak. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek, bu değişikliklere ulaştı.

İşte, o değişikliklerden bazıları:

- KAÇAK ELEKTRİK KATLAMALI ÇARPACAK: Mevcut yönetmelikte kaçak elektrik kullananlar, geriye yönelik en fazla 12 aylık tüketim üzerinden hesaplanan tutarın 1.5 katını ödüyor. Yeni yönetmelikte, hesaplanacak kaçak tutarı 3 ile çarpılacak. Tekrarı halinde 5 ile çarpılacak ve bu tutar kadar aboneden para tahsil edilecek. Mevcut yönetmelikte bu düzenleme şöyle: “Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen tüketicinin hesaplanan tüketimi, dahil olduğu abone grubuna kaçak elektrik kullandığı dönemde uygulanmakta olan fonsuz tarifenin 1.5 (bir buçuk) katı ile çarpılarak, kaçak enerji bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir.”

- ABONE ONAYINI KANITLAMA ŞARTI: Aboneler, elektrik perakende ya da toptan satış şirketlerinin habersizce ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kendileri hakkında “serbest tüketici” sözleşmesi düzenlediğinden yakınıyordu. Bu tür şikâyetlerde elektrik şirketine, “Abonenin, sözleşme için onayını aldığını kanıtla” denilecek.

- TELEFONLA ABONELİK: Elektrik şirketleri, serbest tüketici olarak hizmet vermek istedikleri potansiyel müşterilerini telefonla arayıp telefon üzerinden abone yapabilecek. Şirketler, telefon görüşmesiyle yapacakları sözleşmelerde aboneye, “Onayınız var mı?” sorusunu yöneltecek. Bu onayın ardından sözleşme oluşturulacak. Abone ile yapılacak bu görüşmelere ilişkin kayıtların da tutulması zorunlu olacak.

- GÜVENCE İSTİSNASI: Bazı kamu kurum ve kuruluşları, elektrik aboneliği sırasında alınan güvence bedelinden muaf tutulmak üzere EPDK’dan talepte bulunmuştu. EPDK, bu konuyu da değerlendirdi. Yeni yönetmelik ile KİT’ler dışındaki devlet kurumlarından bazıları güvence bedelinden muaf tutulacak.

ELEKTRONİK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Bazı aboneler, kesme-açma gibi bildirimlere ulaşamadıklarından yakınıyordu. Bu konuda, EPDK’ya çok sayıda şikâyet iletildi. EPDK, bu şikâyetleri de ortadan kaldırmak için adım atıyor. Yeni yönetmelik uyarınca aboneye bu tür bildirimler, hem yazılı hem elektronik ortamda (SMS ya da e-posta) yapılacak. Gerektiğinde telefonla da bilgi verilebilecek. Elektrik şirketi, bildirime yönelik yapılan işlemlerin kayıtlarını da saklayacak.

TELEFONLA SÖZLEŞME ONAYI

Yönetmelikle, telefon üzerinden de abonelik sözleşmesi ve serbest tüketicide ‘onayı kanıtla’ dönemi başlıyor. Ayrıca kesme öncesinde de elektronik bildirim zorunluluğu geliyor. (Habertürk)

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