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Bu haber 03 Mayıs 2018 16:40:38 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da,Kapkaççılar Yakalandı!

Şanlıurfa’nın Hayati Harrani mahallesinde bir kadının elinden cep telefonunu çalarak kayıplara karışan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Urfa'da,Kapkaççılar Yakalandı!

Şanlıurfa’nın Hayati Harrani mahallesinde bir kadının elinden cep telefonunu çalarak kayıplara karışan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;

Şanlıurfa'da bir kadının elinden cep telefonunu kapkaç yapan  şahıslar Asayis Sube ekiplerinin yaptığı titiz çalışmayla evinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 19 Nisan günü Hayati Harrani Mahallesinde meydana gelen olayda yol kenarında çocuğu ile birlikte evine gitmekte olan şahsın yanına yaklaşan bir kişi elindeki cep telefonu alarak kaçtı. Yol üzerinde bekleme yapan kapkaç şüphelisi suç ortağı ile motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yeri çevresi ve şüpheli şahsın kaçış güzergahı üzerinde alan çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kapkaç olayını gerçekleştirilen şahısların A.D.- İ.C. ve C.D olduğu tespit edildi. Şahıslar ikametinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
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