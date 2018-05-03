ŞOK! 15 yaşındaki çocuk, sokak ortasında yakaladığı genç kızı...

TÜM VÜCUDUNDAN BIÇAKLADI

BİLGİSAYAR OYUNUNDAKİ SENARYOYU CANLANDIRDI

İTİRAF ETTİ

Alexey Maximov isimli Rus genç, oynadığı popüler bilgisayar oyunlarının birinden etkilenerek öldürme takıntısına kapıldı. 15 yaşındaki çocuk, Daria Evdokimova isimli genç kızı cinayetin nasıl olduğunu merak ettiği ve öldürmenin nasıl bir his olduğunu tatmak için cinayeti işlediğini itiraf etti.Bir cadde üzerindeki ATM'den para çeken genç kadını takip eden Maximov, sokak ortasında yakaladığı kadını düzinelerce defa bıçaklayarak öldürdü. Polis genç kadının boynundan, gözlerinden, başından ve göğsünden bıçaklandığını açıkladı.Polisten alınan bilgiye göre,en sevdiği bilgisayar oyunundaki bir senaryoyu canlandırmak isteyen genç bir mutfak bıçağı alarak sokağa çıktı ve kurbanını belirleyerek ona saldırdı. Cinayetin son anları bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Polis Maximov'u tutuklamaya geldiğinde, her zamanki gibi en sevdiği bilgisayar oyunu oynuyor ve orada birilerini öldürüyordu. Genç çocuğun fazla direnmeyip cinayeti hemen itiraf ettiği belirtildi. Maximov, "Bir insanı kendi ellerinizle öldürdüğünüz anı yaşamak istedim" dedi.