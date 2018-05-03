Harran Bir Gecede Çöl Oldu

Harran’da Tarla Kalmadı

Tarla İnsan Eliyle Düzeltilemez

Urfa’yı sel aldı. Yağmurlar kırsal kesimi yerle bir etti. Harran bölgesinde yaşayanlar 1 gecelik yağmurun bedelini zor ödediler.Şiddetli yağmurların etkisiyle sele dönüşen şehirde tarlalar kaya taşlarıyla kaplandı. Sel sularının akıntısıyla tarlalarına gelen irili ufaklı kaya parçaları tarlayı kullanılmayacak hale getirdi. Tarlalar ekime uygun olmayacak şekilde hasar gördü.Ekinlerini ektikleri tarlaların kaya parçalarıyla kaplandığını gören çiftçiler duruma oldukça üzüldüler. Günlerce çalışıp yine de eski haline getiremeyecekleri tarlaları için Belediyeden yardım istediler.Harran bölgesinde yaşayan ve tarlasının telef olduğunu gören bir çiftçi; “Selden dolayı arazilerimiz ekilemez halde. Belediyeden isteğimiz iş makinelerin gönderip taşların alınıp yenide tarıma elverişli ve ekilir duruma getirilmesidir. Bu konudaki isteklerimizi kırmamalarını rica ediyoruz.” yorumunda bulundu.