Karagöz Belediye Başkanları Ve Ak Parti İlçe Teşkilatları Ziyaretlerine Devam Ediyor

Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Aday Adayı Aziz KARAGÖZ, Büyükşehir, Karaköprü, Haliliye, Bozova, Harran, Akçakale Belediye Başkanlarını ve AK Parti ilçe teşkilatlarına ziyarette bulundu. Türkiye genelinde gerçekleştirdiği projeleri paylaşan Karagöz, Şanlıurfa’ yı dünya genelinde tanıtmak adına yapmak istediği projelerden bahsetti.İlçelerin sorunlarını yerel halktan dinleyen Karagöz, çözüm önerilerini paylaştı. Şanlıurfa’nın daha ileri gitmesinde milletvekillerine büyük görev düştüğünü belirten Karagöz, bu göreve talip olduğunu belirtti. Geçmiş tecrübelerini Şanlıurfa için kullanmak istediğini belirtirken, seçim sürecinin Şanlıurfa’ ya hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Şanlıurfa’ya hizmet yarışında olan tüm aday adaylarına başarılar dileyen Karagöz, seçim sonucu ne olursa olsun Şanlıurfa kazansın dileklerinde bulundu.