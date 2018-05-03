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Bu haber 03 Mayıs 2018 13:07:53 Tarihinde eklenmiştir.

En İyisi Urfalı Oldu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) geleneksel ‘Medya Oscarları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 40.kuruluş yıldönümünü kutlayan RTDG, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kurumu ödüle layık gördü. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı ‘2017 Medya Oscarları’nın Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Urfalı oyuncu Bülent İnal da ‘Medya Oscarları Ödülleri’ kapsamında ödül aldı.

En İyisi Urfalı Oldu

Ödüle layık görülen kişi ve kurumların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı “Dernek olarak 40.yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 40. yıla özel sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, Bu yıl 8 kadın gazeteci arkadaşımızın ödül almaya hak kazanması mutluluğumuzu daha da arttırdı” diye konuştu.

Ünlü Urfalı Oyuncu Bülent İnal da Medya Oscarları Ödülleri’ kapsamında “En İyi Erkek Oyuncu” Seçildi.

ÖDÜL ALANLAR
RTGD tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 Medya Oscarlarını alan kişi ve kurumlar şöyle:

YILIN REALITY HABER PROGRAMI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT/ ATV

YILIN SABAH PROGRAMI: EBRU BAKİ İLE PARAMETRE/ CNN TÜRK

YILIN EKONOMİ PROGRAMI: PİYASA HATTI-HANDE DEMİREL / BLOOMBERG TV

YILIN TARTIŞMA PROGRAMI: TÜRKİYE’NİN NABZI-DİDEM ARSLAN YILMAZ/ HABERTÜRK

YILIN SPOR PROGRAMI: BİR ZAMANLAR FUTBOL- ENDER BİLGİN-KEMAL BİLGİN/ A SPOR

YILIN YARIŞMA PROGRAMI: KELİME OYUNU- ALİ İHSAN VAROL / TV 2

YILIN AKTÜEL HABER ÖDÜLÜ: MEMLEKET MESELESİ- HİKMET ÖZTÜRK –DUYGU LELOĞLU/ A HABER

YILIN RADYOSU: TRT HABER/TRT RADYO

YILIN EN İYİ RADYO YAPIMCISI: ADEM METAN /BEST FM

EN İYİ GEZİ-KÜLTÜR PROGRAMI: TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU/ SHOW TV

YILIN TV DİZİSİ: EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ/ ATV

YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: BÜLENT İNAL-PAYİTAHT / TRT 1

YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU: BURCU KIRATLI-AŞK VE MAVİ/ ATV

YILIN YEREL KANALI: KANAL FIRAT

CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ: GÜNÜN MANŞETİ-MURAT ÇİÇEK-HİKMET GENÇ/ 24 TV

NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ: ARMAN YETER ANKARAGÜCÜ BELGESELİ / TRT SPOR

MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ: ZEYTİN DALI HAREKATINI BÖLGEDEN KESİNTİSİZ YAYINLARLA ANLATAN KERİM ULAK – ATA GÜNDÜZ KURŞUN –BANU EL- HİLAL ÖZDEMİR /A HABER
 


 
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3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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