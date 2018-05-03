Ak Parti Şanlıurfa Aday Adayları,Son liste!

AK Parti İl Teşkilatından yapılan açıklamada, ''Yaklaşık 10 gündür devam eden Milletvekili aday adaylık başvuru sürecimiz bugün itibariyle sona ermiştir. 247 erkek aday adayı 41 bayan adaya adayı 12 engelli aday adayı olmak üzere toplam 300 aday adayımız başvurularını gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki süreçte aday adaylarımız süreç ile ilgili gerekli bilgileri akadayadayları.com sitemizden temin edebilirler. Yine bu süreçte parti olarak aday adaylarımıza SMS yoluyla bilgilendirme mesajları atacağız. 5 mayıs Cumartesi günü temayül yoklamasını gerçekleştireceğiz. Temayül yoklaması ile ilgili Aday Adaylarımız bilgilendirilecektir. Bizler Şanlıurfa'mızdan bir daha ifade ediyoruz ki Şanlıurfa liderinin yanında ve 2023'e hazır'' denildi.
İsimleri açıklanan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayları:
Ahmet İnan
Ali Şen
A. Kadir Dusak
A. Kadir Milli
A. Murat Yılmaztekin
Abdullah Uman
Abdullah Yeşil
Abdurrahim Savaş
Abdurrahman Bacaksız
Abdurrahman Çıtırık
Abdurahman Uysal
Abdurrahman Yetkin
Abdurrahman Yusal
Abdülhalim Tepret
Abdülkadir İkbal
Abdülkadir Kol
Abdülkadir Milli
Abdülkadir Tekeboğan
Abdülkadir Tuncel
Abdülkerim Gök
Abdülkerim Yardımcı
Abidin Kılıç
Adalet Yıldırım
Ahmet Akay
Ahmet Bahçıvan
Ahmet Çerkez
Ahmet Eşref Fakıbaba
Ahmet Faik Sert
Ahmet Kılıç
Ahmet Kıran
A.Sait Kaplan
A.Ersin Bucak
Ali Canbek
Ali Dondurmacı
Ali Soydaş
Arsan Aslan
Arslan Çiftçi
Asiye Bilici
Ayhan Timurtaş
Ayşe Yalçıntaş
Ayşenur Kuyanay
Aziz Karagöz
Bedir Baysal
Bekir Baydilli
Bekir Hakkı Badıllı
Bekir Sülüntay
Bekir Yaşar
Beriban Gökoğlu Yıldızsoy
Bestami Şeyhanlıoğlu
Birgül Mesci
Büşra Balyemez
Celal Bayuk
Celalettin Sayan
Cemal Deniz
Cengiz İzol
Cengiz Toprak
Cihat Yavuz
Cuma Büyük
Cuma Hündür
Dilek Çiftçi
Eda Çakmaklı
Ela Karadoğan
Elif Demir
Emin İzol
Emin Fincan
Emine Heşe
Emine Kurt
Emrah Doğan
Erdal Dağ
Essum Aslan
Eyüp Tarımak
Fadime Aydın
Faruk Arslan
Fatih Şenbayram
Fatma Zehra Işık
Feridun Eren
Feridun Geçgel
Ferit Korkmaz
Feyyaz Gündoğan
Furkan Çetiner
Gülender Açanal
Güler Kama İzol
Habib Arslan
Hadi Çiçek
Halil Anguşhan
Halil Ataş
Halil Dumancı
Halil Güneş
Halil Özcan
Halil Ulusoy
Halil Yavuz
Halim Demoğlu
Halit Karakaş
Halit Taşdönderen
Hamide Sürücü
Hamit Akıl
Hamit Ataman
Handan Karataş
Hasan Aydın Ay
Hasan Görgün
Hasan İzol
Hasan Kurt
Hasan Sungur
Hatice Taştan
Hatun Koçbaba
Hikmet Başak
Hikmet Dokumacı
Hülya Kaymaz
Hüseyin Algın
Hüseyin Baydar
Hüseyin İnan
Hüseyin Şeyhanlıoğlu
İbrahim Akkurt
İbrahim Ay
İbrahim Ayhan
İbrahim Halil Akçan
İbrahim Halil Arslan
İbrahim Halil Karadağ
İbrahim Halil Yıldız
İbrahim Ovabeyli
İbrahim Özyavuz
İbrahim Toru
İbrahim Uçar
İbrahim Yıldız
İdris Aslan Şıhanlıoğlu
İsa Altuner
İsa Uca
İsmail Demirbaş
İsmail Hakkı Ülker
İsmail Hatipoğlu
İsmail Kuran
İsmail Menteş
İsmail Şeyhanlıoğlu
Kadir Çiçek
Kasım Kete
Kemal Kılıç
Kerime Ayaz
Lokman Beyaz
M. Ali Akçal
M. Faik Yavuz
M. Salih Gültekin
M.Cengiz İzol
M.Kasım Gülpınar
M. Yaşar Subaşı
Mahmut Askeri Küçükkaya
Mahmut Barut
Mahmut Cevheri
Mahmut Demir
Mahmut İnal
Mahmut Felhan
Mahmut Kaçar
Mahmut Kaplan
Mahmut Mirkelam
Mahmut Yılmaz
Maruf Güneş
Mehmet Akgün
Mehmet Akyürek
Mehmet Ali Akçal
Mehmet Ali Ceylan
Mehmet Ali Cevheri
Mehmet Almaz
Mehmet Amaç
Mehmet Arıkan
Mehmet Bahattin Atçı
Mehmet Cemil Bayuk
Mehmet Ekinci
Mehmet Enes Haznevi
Mehmet Faruk Badıllı
Mehmet Fatih Bucak
Mehmet Fatih Yıldız
Mehmet Gül
Mehmet Günak
Mehmet İzgördü
Mehmet Kahraman
Mehmet Karaman
Mehmet Karavar
Mehmet Koç
Mehmet Kuş
Mehmet Mir Şeyhanlıoğlu
Mehmet Necat Melik
Mehmet Nuri Şenbudak
Mehmet Özyavuz
Mehmet Recep Uğur
Mehmet Remzi Sayman
Mehmet Reşat Noğay
Mehmet Sadık Köroğu
Mehmet Selim Açar
Mehmet Sinan Kaya
Mehmet Takıl
Mehmet Taşkın
Mehmet Yalçınkaya
Mehmet Yılmaz
Melahat Parlak
Meryem Kurt
Muhammed Mümin Haznevi
Muhattin Meral
Murat Atmanoğlu
Murat Çakmak
Murat Yalçın
Musa Aslan
Mustafa Aygün
Mustafa Biricik
Mustafa Çiftçi
Mustafa Dumancı
Mustafa Güvenç
Mustafa Kamacı
Mustafa Kesmez
Mustafa Şen
Mustafa Şimşek
Mustafa Yaşar
Mustafa Yavuz
Müslüm As
Müslüm Savaş
Nazan Tekin
Nejdet Bayık
Nevzat Bugenç
Nihat Kesik
Nihat Özgönül
Nusret Doğan
Nusret Urmak
Ömer Faruk Özağaçhanlı
Ömer Hacıkamiloğlu
Ömer Şefkatlı
Pınar Çuvanlıoğlu
Ramazan Başak
Ramazan Merveyanoğlu
Sait Atilla
Sedat Denek
Sedat Ertürk
Sedat Kayakaralı
Selim Bağlı
Semra Ilık
Serdar İzol
Serdar Kaplan
Serdil Karahan
Serkan İzol
Serkan Oflaz
Seyit Eyyüpoğlu
Seyit Mücahit
Sıtkı Ural
Sibel Toptan
Sinan Ayhan
Sinan Satış
Songül Köse
Süleyman Cebe
Süleyman Durmuş
Süleyman Güneş
Şenay Bozlar
Şerdıl Karahan
Şeyhmus Birmeç
Şükrü Kırboğa
Şükrü Yıldırım
Tahsin Yolcu
Türkan Gürler
Uğur Büyükhatipoğlu
Ümmü Gülsüm Karakeçili
Ramazan Düzme
Remziye Kazoğlu
Rodi Aktaş
Usame Anlayan
Vedat Yıldık
Vildan Polat
Yahya Kemal Kablama
Yahya Nite
Yaşar Kaya
Yelda Canbeyli
Yusuf Eğilmez
Yusuf Göllü
Zelal Balçık
Zeynel Abidin Beyazgül
Zeynep Ağagün
Zeynep Müjde Sakar
Zülfikar İzol
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