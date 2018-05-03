Vali Erin,Startı Verdi!

ULUSLARARASI MEZOPOTAMYA BİSİKLET TURU

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, GAP BKİ ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerini kapsayan Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turunun startını verdi.Şanlıurfa Haleplibahçe’den Vali Erin’in startını verdiği, 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, Şanlıurfa-Mardin-Diyarbakır-Şanlıurfa güzergahını takip ederek 629 kilometrede tamamlanacak.Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2018 yılı takviminde yer alan Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’nun Şanlıurfa’dan başlamasının çok anlamlı olduğunu belirten Vali Erin, “Çünkü burası tarihin başlangıç noktası. Buradan başlayacak ve burada neticelenmiş olacak. Uluslararası gözlemciler eşliğinde gerçekleşecek bisiklet turunun gerçekleşmesinde emeği geçen GAP İdaresi Başkanımız Sadrettin Karahocagil’e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Erol Küçükbakırcı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.160 Sporcunun Mezopotamya bölgesinin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan yarış mayoları ile katıldığı bisiklet turu, Vali Erin’in start bayrağını sallamasıyla başladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile vatandaşlar katıldı.3-6 Mayıs 2018 Tarihlerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 4 etaplı olarak koşulacak Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu (Tour Of Mesopotamia) Şanlıurfa’dan başlayıp, Mardin ve Diyarbakır illerinden geçerek yine Şanlıurfa’da tamamlanacak.Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı “Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu” Mardin, Batman ve Diyarbakır illerinde 23-25 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlendi. Bu yarış, bölgede heyecan yarattı ve yerel yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyük ilgi gören bu organizasyonun ismi daha sonra “Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu” olarak yeniden düzenlenerek GAP BKİ’nin desteği ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2018 yılı takviminde yer aldı.Uluslararası Bisiklet Birliği 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 2.2 Elit Man kategorisinde koşulacak yarışa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan; Malezya, İran, Bahreyn ve Gürcistan ülkelerinden 12 elit bisiklet takımı katılacak.Program kapsamında 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 1. Etap Şanlıurfa-Kızıltepe-Mardin, 4 Mayıs 2018 Cuma günü 2. Etap Mardin-Nusaybin-Mardin, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü 3. Etap Mardin-Bismil-Diyarbakır ve 6 Mayıs 2018 Pazar günü 4. Etap Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa etaplarıyla sporcular toplam 629 kilometre pedal çevirecek.Türkiye, yarışmanın renkli takımlarından Mardin Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı ile birlikte Continental Torku Şeker Spor, Brisaspor ve Salcano Sakarya Bisiklet takımları ile yarışmada yer alacak. Olimpiyat puanı veren prestijli yarışın gelenekselleşmesi adına, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile GAP BKİ yakın işbirliğinde çalışmalarını sürdürecek.Mevsimsel olarak sporcuların maksimum performans sergileyecekleri yarışmada “Mezopotamyanın Destansı Toprakları” olimpiyatlara girebilmek için sporcuların üstünlük mücadelesine ev sahipliği yapacak. Tanıtım ve turizm hareketliliği sağlayan bu tür prestijli yarışmaların, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.Başta TRT Spor kanalı olmak üzere ulusal kanalların yapacağı canlı bağlantılar ile yarışmanın akışı izleyicilere aktarılacak. Şanlıurfa Valiliği, Mardin Valiliği ve Diyarbakır Valilikleri ile Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri tarafından da desteklenen yarışmalar dört gün sürecek.