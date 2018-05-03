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Bu haber 03 Mayıs 2018 09:25:34 Tarihinde eklenmiştir.

Gündoğan, Haliliye Ak Parti İlçe Başkanlığında

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Feyyaz Gündoğan Haliliye Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Gündoğan, Haliliye Ak Parti İlçe Başkanlığında

Eski Belediye Başkanı, 2018 Yerel Seçimlerde ise ak Parti Şanlıurfa Milletvekilliği Aday Adaylığına başvurusunu yapan Feyyaz Gündoğan, ziyareti ile ilgili şunları dile getirdi;

“Haliliye Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ettik. Nezaketinden dolayı Başkanımız Mehmet Canpolat teşekkür ediyorum.”




 
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