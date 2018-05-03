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Bu haber 03 Mayıs 2018 09:03:53 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Saat Kulesinin İçinde Ne Var?

Ulu Cami içerisinde yer alan ve ismi Urfa Saat Kulesi olarak bilinen kule, şehrin ilk ve tek saat kulesi görevini görmekle beraber ayakta duruşunun birinci asrına yaklaşırken ve yapısı ile dünya çapında ilgi görürken, Urfa Saat Kulesi bugün ziyaretçilere kapalı. Turizmin önemli yapılarından biri olan saat kulesinin turistik ziyaretlere açılması için yetkililerden yardım bekleniyor.

Urfa Saat Kulesinin İçinde Ne Var?

Ulu camii içerisinde yer alan 8 köşeli ve yüksekliği 30 metreyi aşan tarihi Urfa Saat Kulesi, Urfa turizmine kazandırılmıyor. Urfa’daki en görkemli tarihi yapıtlardan birisi olan saat kulesi kapalı olduğundan, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilememektedir.
 

Kentin En Önemli Simgesi

Şanlıurfa'nın birçok yerinden görülen Ulu Cami kulede bulunan  saati ile kentin en önemli simgelerinden biridir. Dünyada benzeri bulunmayan 8 köşeli yapısıyla da oldukça ilgi gören saat kulesi turist ziyaretlerine açılsın diye şehrini seven ve gelişmesini isteyen birçok vatandaş yetkililere seslerini duyurmak istedi.
 

Kulenin İçinde Ne Var?

2011 yılında 1 yıllık bir restorasyon sürecine giren saat kulesi, birçok Urfalı tarafından ziyarete açılacak diye sabırsızlıkla bekleniyordu.
Urfa Saat Kulesinin dış mimarisi bu kadar ilgi ve merak uyandırırken, asıl merak edilen iç mimarisi oldu. Bırakın turistleri, saat kulesinin iç kısmını merak eden birçok Urfalı var. Konu ile ilgili açıklamada bulunan bir vatandaş; “Bu kulenin iç mimarisini manzarasını çok merak edenlerdenim; ama nedense ziyarete açık değil. Bir türlü kuleye çıkıp bakmak kısmet olmadı. Umarım ziyarete açılır” yorumunda bulundu.
 

Şanlıurfa Saat Kulesi Tarihi

Şanlıurfa il merkezindeki Ulu Cami avlusunun kuzeybatı köşesindeki kule Urfa Saat Kulesi’ne dönüştürülmüştür. Bu kule sekizgen planlı olup, Haçlı Kontluğu döneminde burada yapılmış olan kilisenin çan kulesidir. Bu kule üzerine bir saat kulesi ilave edilmiştir. Ancak bu kulenin ne zaman saat kulesine dönüştürüldüğü bilinmemektedir.

Doç. Dr. Hakkı Acun’dan öğrenildiğine göre; 1927 tarihli Urfa Salnamesi’nde, Ulu Cami ve Ana Mektebi ile ilgili resimlerde kule üzerinde saat görülmemektedir. Bununla beraber 1945 tarihli Urfa ile ilgili resimlerde bu saat görülmektedir. Buna dayanılarak da kulenin saat kulesine 1927-1945 yılları arasında dönüştürüldüğü sanılmaktadır.

Kule kesme taştan sekizgen planlı olup, silmelerle üç bölüme ayrılmıştır. En üst bölüm saçaklıklı ve sivri kubbelidir. Buradaki sekizgen gövdeye her bir yüzüne yuvarlak kemerli pencereler açılmıştır. Saat kadranları da bu bölümün üzerine dört yönlü olarak yerleştirilmiştir.



 
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Urfa Saat Kulesinin İçinde Ne Var?
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