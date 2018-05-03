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Bu haber 03 Mayıs 2018 00:18:45 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm

İbrahim Tatlıses, "Ak Parti'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm" dedi.

Ak Parti'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm

Ak Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, Ak Parti’ye bağlılıkta dozaj artırdı. Narlıdere Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tatlıses, "Ben AK Parti'ye gönlümü verdim. Gerekirse kellemi de veririm" dedi.

İbrahim Tatlıses aday adayı olduğu bölgedeki 14 ilçe için tura çıktı. Tatlıses'in ilk durağı, evinin de bulunduğu Narlıdere ilçesi oldu. Parti binasında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Tatlıses'e, kendisi gibi Ak Parti İzmir 1'inci bölge aday adayı olan Narlıdere eski Başkanı Aslan Bilgi de eşlik etti.

İzmir için yapılacak çok işin olduğunu belirten Tatlıses, "Oy verin, yapalım" dedi. Tatlıses’in vaatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sıklıkla propagandasını yaptığı ulaşım hizmetleriyle ilgiliydi. Tatlıses 18 kilometrelik İzmir Karşıyaka yolu için “neden 5 dakikada gitmeyelim” dedi.

Tatlıses, "Ben önce Karşıyaka'ya gidiş ve gelişi düşünüyorum. 2,5 saatte gidiyoruz, neden 5 dakikada gitmeyelim? Bunu da devlet yapar, seçilen hükümet yapar. Versinler oyları yapalım. Yapalım da görelim. Yalova'dan otobanı Topçulara bağlamadılar mı. 'Bağlanmaz' dediler, hayal bile edemezlerdi. Bağladı işte; ama bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan. Hiç boğazın dibi delinir miydi? İstanbul'da 3'üncü köprüyü yaptı ve insanlar mutlu, huzurlu. Kaza yok, bela yok" diye konuştu.

Kendisi için "Ak Parti’ye ne verdin?" diye sorulduğunu aktaran İbrahim Tatlıses, Ak Parti’ye gönlünü verdiğini, gerekirse kellesini de vereceğini söyledi. Tatlıses, "'Neden?' diye sorun. Çünkü çalışıyor. Çalışmayan adama neden vereceğiz? Çalışmayana ekmek yok, o çalışıyorsa ben de onun yanında olacağım. Ölümüne, öyle bedava yok ölümüne. Parayla, pulla işim yok. Benim her şeyim var. Özel uçağım da var villam
da var. Bu saatten sonra paraya, pula ihtiyacım yok; milletin sevgisine ihtiyacım var. İnsanların sevgisini, kalbini alayım yeter; çünkü kalp parayla alınmıyor" diye konuştu.
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