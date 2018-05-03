Urfa Saadetin Listesi Belli Oldu!

Partiden yapılan açıklamada, "Değerli basın mensupları Saadet Partisi Şanlıurfa il başkanlığına 27. dönem milletvekili aday adayı olarak başvuran kişiler aşağıda belirtilmiştir. 30 Nisan olarak belirtilen son başvuru süresi 5 Mayıs olarak değiştirilmiştir. Aday adaylığı başvuru sürecimiz devam etmektedir. Çalışmalarınızda muvaffakiyetler dileriz" ifadelerine yer verildi.Sedat BahçıvanÇiğdem Bakırcıİzzet ÇiftçiHüseyin DolapAyşe EroğluHalit GüneşCengiz HartavioğluKasım KaradaşHaşim KırğınŞeyhisa KoşdaşYasin KurtDavut Küçük Büşra Men Rıdvan SöylemezAbdülaziz ŞahapoğluMustafa Niyazi YanmazYakup YavuzSemra Apaydın YegenoğluMehmet Şükrü YıldırımHalil Yiğit