Urfa Saadetin Listesi Belli Oldu!

Partiden yapılan açıklamada, "Değerli basın mensupları Saadet Partisi Şanlıurfa il başkanlığına 27. dönem milletvekili aday adayı olarak başvuran kişiler aşağıda belirtilmiştir. 30 Nisan olarak belirtilen son başvuru süresi 5 Mayıs olarak değiştirilmiştir. Aday adaylığı başvuru sürecimiz devam etmektedir. Çalışmalarınızda muvaffakiyetler dileriz" ifadelerine yer verildi.
Aday adaylığı için başvuranlar isimleri ise şu şekilde:
Sedat Bahçıvan
Çiğdem Bakırcı
İzzet Çiftçi
Hüseyin Dolap
Ayşe Eroğlu
Halit Güneş
Cengiz Hartavioğlu
Kasım Karadaş
Haşim Kırğın
Şeyhisa Koşdaş
Yasin Kurt
Davut Küçük Büşra Men Rıdvan Söylemez
Abdülaziz Şahapoğlu
Mustafa Niyazi Yanmaz
Yakup Yavuz
Semra Apaydın Yegenoğlu
Mehmet Şükrü Yıldırım
Halil Yiğit
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