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Bu haber 02 Mayıs 2018 20:18:48 Tarihinde eklenmiştir.

Gazeteci Dilek Çiftçi de AK aday

* ‘Dilekçe Gündem’ Televizyon Program Yapımcısı ve Gazeteci Yazar Dilek Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilliğine aday adayı oldu.

Gazeteci Dilek Çiftçi de AK aday

Televizyon Program Yapımcısı ve Gazeteci Yazar Dilek Çiftçi, AK Parti İl Başkanlığına giderek Milletvekili Aday Adaylığı için resmi olarak başvurusunu yaptı.
Çiftçi, 2011 Başörtünün yasak olduğu dönem de Milletvekili Adayı olmuş ve yine 2015 yıllarında da Milletvekili Aday Adayı olmuştu.
 

Çiftçi, resmi başvurusunu yaptı

Güneydoğu TV’de ‘Dilekçe Gündem’ programı ile de dikkatleri üzerinde toplayan, ilimizin ve vatandaşların sorunlarını gündeme taşıyan, ağırladıkları konukları ile gündemdeki konuları dile getiren gazeteci Dilek Çiftçi, beraberinde kendisi gibi gazeteci olan Celal Çiftçi ve yakınları ile birlikte AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına giderek 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği aday adaylık başvurusunu yaptı. Çiftçi, başvuru dilekçesini İl Başkanı Bahattin Yıldız’a, başvuru evraklarını da İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kayral’a teslim etti.
 
Gazeteci Dilek Çiftçi’nin başvuru dilekçesini alan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Başkan Yardımcısı Ahmet Kayral, kadınların da siyasette birbiriyle yarışırcasına hizmete talip olmalarından dolayı gurur duyduklarını ve Dilek Çiftçi Hanımefendiye hayırlı olması dileklerini ileterek teşekkür ettiler.
 

Bismillah diyerek yola çıktık

Seçilmek için değil, halkımıza hizmet etmeye devam etmek için rotasını siyasete çevirdiklerini söyleyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Tv Program Yapımcısı / Gazeteci / Yazar Dilek Çiftçi, “Mecliste mazlumun, hakkın, milletimizin sesi olmak, Şanlıurfa halkı ve bayanlarımız adına, sessiz yığınların sesi ve dili olmak, Peygamberler şehri Şanlıurfa’mıza hak ettiği hizmetlerin takipçisi olmak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden yürümek, kendilerinin de dediği gibi halkımıza hizmetkâr olmak için, Bismillah diyerek yola çıktık. Şu ana kadar, gerek yazılı basın da, gerekse görsel medya da Urfa’mızın sesi olduk. Bundan sonra da, siyasi temsilde Şanlıurfa’mızın ve değerli bayanlarımızın sesi ve sözcüsü olmak için, AK Partimizden Şanlıurfa Milletvekilliği aday adaylık başvurumuzu yaptık. Hakkımıza hayırlısı olsun inşaallah” dedi.
 

Neden AK Parti?

Gazeteci Yazar Dilek Çiftçi, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dürüst kişiliği, emanet ve hizmet ehli oluşu, sadece bizim insanlarımızın değil, ümmetin her ferdine sahip çıkışı ve özellikle kendileri ve muhterem eşlerine olan sevgim, saygım ve itimadımdan dolayı, kurucusu olduğu AK Parti saflarında yer almaya karar verip hizmete talib oldum” diyerek yola çıktığını, hakkında hayırlı olması temennisiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Dilek Çiftçi, “Halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla” çıktığı bu yolda, AK Partiye ve bu kutsal topraklara, en iyi şekilde hizmet edeceğine inandığını, zaten Şanlıurfa Olay isimli yerel gazetelerinde Yazı İşleri Müdürü olarak, kendisi gibi gazeteci olan eşinin ismini taşıyan Özel Celal çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde de Genel Koordinatör olarak Şanlıurfa’ya, Şanlıurfalılara, insanımıza ve öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaya gayret ettiğini, bundan sonra da nasib olurda aday gösterilip seçilince de yine durmadan hizmet edeceğini, kendisine güvenenleri de mahcup etmeyeceğini belirtti.
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