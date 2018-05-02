Urfalının İddiaları Asılsız Çıktı!

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Mahmut Tanal, hakkında düzenlenen fezlekelerin Meclis personeli tarafından basına servis edildiğini iddia etti. Gizliliğin ihlal edildiğini savunan Tanal, personel hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap ise Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'dan geldi. Konuyu araştırdıklarını söyleyen Bahçekapılı, dosyanın TBMM içtüzüğü gereğince Meclis'in internet sitesinde yayınlandığını aktardı.Bahçekapılı, “Gelen kağıtların tümü kamuya açıktır ve TBMM'nin resmi internet sayfasında yayınlanmaktadır. Arzu eden herkes buradaki bilgilere ulaşabilmektedir. Sayın Tanal, size araştırmadan Meclis çalışanları hakkında itham edici üslup takınmamanızı istemiştim. Gerçek budur. Yapılan işlem içtüzüğün 51 maddesi gereğince web sitesinde yayınlanmıştır. Sanıyorum çalışanlarımıza özür borçlusunuz” dedi.