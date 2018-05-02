Bağlı, İlçelere Çıkarma Yaptı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Dr. Mehmet Selim Bağlı, ilçe teşkilatlarını tek tek ziyaret ederek, milletvekilliği yolunda destek istedi.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından istifa ederek AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Dr. Mehmet Selim Bağlı, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda dün AK Parti Bozova, Halfeti ve Birecik ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Dr. Bağlı, bugün de Suruç, Akçakale ve Harran ilçelerine çıkarma yaptı. Parti başkanları ve partililer tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Milletvekili Aday Adayı Bağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisine milletvekili olarak girmesi durumunda yapacağı hizmetlerden bahsetti. Parti başkanları ve partililerle görüş alışverişinde de bulunan Bağlı, hafta sonu yapılacak temayül yoklaması için destek beklediğini vurguladı.Uzun yıllardır ülkeye bürokrasi alanında hizmetler verdiğini vurgulayan Bağlı, “Halkımızın birçok talep ve problemleri bulunmaktadır. Bu talep ve problemlerin çözülmesi ve sonuca ulaştırılması için birtakım yetkilere sahip olmanız gerekmektedir. Malumunuz her makam ve mevkiinin belirli yetki ve sorumlulukları vardır. Mevcut yetkiniz ile bir yere kadar mücadele edebiliyor ve sınırlı sayıda vatandaşa hizmet verebiliyorsunuz. Bizde, Milletvekilliği ile ‘’Halka Hizmet’’ yolunda ciddi yetkilere sahip olacağımızı ve bu yetkilerin de üzerimize ciddi bir sorumluluk yükleyeceğinin bilincinde olarak daha geniş bir yelpazede Şanlıurfalı hemşerilerimize hizmet için bu davaya aday adayı olduk. Hemşerilerimin, dost, arkadaş ve teşkilat mensuplarımızın desteğini bekliyorum” dedi.Parti başkanları da, Dr. Selim Bağlı’nın SGK Başkanlığı döneminde önemli işlere imza attığını belirterek, “Sayın Bağlı’nın, milletvekili olarak da güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Milletvekilliği yolunda kendisine başarılar dileriz” diye ifade ettiler.