Borcu Olanlar Dikkat,Borçluya % 90 indirim!

SİGORTA YENİDEN CANLANDIRILACAK■ Muhtarlar, çiftçiler, kendi hesabına bağımsız çalışanlar prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek. Buna göre, prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilecek. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.
SAĞLIK HİZMETİ■ Düzenlemenin yayımı tarihinden önce Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar, bu kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, düzenlemenin yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31 Aralık 2018'e kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacak.
KÜÇÜK ALACAKLAR TAMAMEN SİLİNİYOR■ Tasarı ile Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve SGK'ya olan küçük tutarlı borçlardan vazgeçilecek. Maliye ile Gümrük Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen, vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olduğu halde ödenmeyen, 100 lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer'i alacakların, aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 200 lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek. Ödenmemiş prim borçlarında 31 Aralık 2015 veya önceki döneme bakılacak.
■ Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, düzenlemenin yayımı tarihinden 30 Kasım 2018'e kadar gelir testine başvuran kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.
GELİR TESTİ İMKANI
GELİR TESTİ İMKANI
● PRİM DESTEĞİ: İşyeri açan 18'den büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık primleri, aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazine tarafından karşılanacak.
GENÇLERE 2 FIRSAT
GENÇLERE 2 FIRSAT
● ÖĞRENCİ AFFI: Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitimöğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Terör suçu işleyenler bu düzenlemeden yararlanamayacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde askerde olanlar ise terhislerini takip eden iki ay içinde başvurabilecek. Ayrıldığı üniversiteden başka şehirlerde yaşayanlar belli şartlarda bu ilde okuyabilecek..
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