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Bu haber 02 Mayıs 2018 17:09:29 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Çiftçisine Müjde,Satın Alabilecekler!

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı: Kamu borçları ve cezaları yeniden yapılandırılacak.

Urfa Çiftçisine Müjde,Satın Alabilecekler!

Binali Yıldırım Başbakan olarak son kez başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.

BAKANLAR KURULU'NDA ALINAN KARARLAR...


Başbakan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye son 10 yılda 10 milyon vatandaşa istihdam sağladı. Geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağladık. Bu yıl da işler iyi gidiyor.

Birinci madde, esnaflarımızı, sanayicilerimizi, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma...

Bununla ilgili neyi kastediyoruz, Maliye'de işi olan vatandaşımız, Gümrük'te sorunu olan vatandaşımız, işçi çalıştırıp sigortayla ilgili sorunu olan vatandaşlarımız, il özel idare gibi kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular.

VERGİ, PRİM VE CEZADA YAPILANDIRMA


Nelerden oluşuyor, vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. İkincisi, trafik cezaları yeniden karayolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar.

Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol ve kaçak geçişler gibi, kısaca vatandaşın devletle arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor.

Bunu yaparken belirli şartları ve kuralları var, mesela belediye, il özel idarelerin atık su alacakları da bu yapılandırmaya dahil olacak.

Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş, sigorta primini, vergisini, trafik cezasını ödemelerini gerçekleştirmemişse bunlarla ilgili bir fırsat getiriyoruz.

VERGİDE KOLAYLIK


Vergi, sosyal güvenlik kurumu primlerine ilişkin itilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz.

Vergi takibinde olan, bununla ilgili inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Yine piyasada çok beklenti haline gelen stok affı... Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz.

Kafa fazlalıkları da aynı şekilde beyan usulüne göre işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız temmuz ayı sonuna kadar müracat edecek ve takip eden 36 ay içinde de borçlarını da ödeyebilecekler.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM

Yani 3 yıllık bir imkan getirmiş oluyoruz. Burada bir şey daha yapıyoruz, peşin ödemede de indirimler yapıyoruz. Peşin ödeyen vatandaşlarımız faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.

EMEKLİLER İŞ YERİ AÇARSA...

İkinci konu, emekli olan vatandaşlarımız var. Geçmiş yıllarda emekli olduğu zaman yeni bir iş yeri açarsa, ne yapıyordu bir dayanışma primi gibi bir para yatırıyordu, yüzde 15 destek primi yatırıyordu.

Bunu biz kaldırdık ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. Kanunla bu meseleyi hallettik, artık böyle bir mesele yok. Geçmişten gelen borçları siliyoruz.

BAĞKUR BORCU OLANLAR

Yine Bağkur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var, borcun varsa sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz.

Borç ayrı sağlık ayrı, bunun pazarlığı olmaz. Borcunu bugün olmazsa yarın verir ama hasta olunca "git kardeşim sana bakmayacağız" diyemeyiz.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Gençlerimize yönelik iş yeri açmak için isteyen 18-29 yaş arasında gençler var. Bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Gelir vergisinden 75 bin lira gelire kadar vergiden muaf tutuyorduk, genç girişimciliği desteklemek adına.

Bir ilave daha getiriyoruz, iş yeri açıyor diyelim birisi. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek, bunun üzerine de 1 yıl boyunca kendisi Bağkur primi ödemeyecek, biz ödeyeceğiz. Yani devlet Bağkur primi ödeyecek.Tabii gençlerden sonra yaşlıları da ihmal edemezdik, bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili.

YAŞLILIK AYLIĞI

65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığı diye bir şey var. Bu 3 ayda bir ödeniyor ve her ay için şu anda 266 lira. 3 aylığı toptan ödeniyor. Bunu, emekliliği olmayan, kimsesi olmayan ve hiç bir geliri olmayan kadın erkek vatandaşlarımız alıyor. 600 bin civarında bu haktan yararlanan vatandaşımız var. Bu aylığı 500 liraya çıkarıyoruz. Yani üç ayda bir 1500 lira para alacaklar.

ÜNİVERSİTEDEN KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERE KAYIT YAPTIRMA FIRSATI

Gençlere geldik yine, bu sefer üniversitede okuyan gençler. 7 milyondan fazla gencimiz var üniversitede okuyan. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençlerimiz oldu, yaklaşık 500 bine yakın. Bunların büyük bir çoğunluğu ya maddi imkansızlık ya da devamsızlıktan yahut da öğrenciliğin verdiği heyecandan dolayı derslerini iyi takip edememekten kaynaklanıyor.

Biliyorsunuz 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilerimize 1 kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne, teröre bulaşmışsa, terörle bağlantısı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak.

İMAR BARIŞI

Bir diğer müjdemiz imar barışıdır. Daha önce de anlattım bunu. Bu konuda çok kapsamlı çok köklü aşağı yukarı son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye’de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var. Fakat neredeyse yarısı kadarı maalesef geçmiş yıllarda, özellikle de bunun büyük kısmı 2000 yılından önce yapılmış, imarsız yapılmış. Başkasının mülküne yapılmış, hazine arazisine yapılmış, meraya yapılmış, mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. İlaveler var, uygunsuzluklar var. Başka ne var? Bu yapıların tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok. Tapuyu nasıl alacak? Hem arsa kendinin değil, yapı kullanım izni yok, bütün bu konulardan dolayı ne ortaya çıkıyor? Vatandaş su alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Yapıyorsa da kaçak, yine suç işlemiş oluyor.

ÇİFTÇİLER İŞLEDİKLERİ HAZİNE ARAZİSİNİ SATIN ALABİLECEK

Diğer bir konumuz da hazine arazilerimizi kullanan çiftçilerimiz var. Bunlar kullanıyor ama bazı haklardan yararlanamıyor. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl boyunca ve 10 yıl sonunda da isterlerse satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Şimdi bir şey daha var. Kullanana verilecek, kanun çıktığında ecrimisil son 3 yıldan beri ödemiş kullanana ihaleyle değil. Onun hakkı ona vereceğiz. Ve yarı bedeline. Ecrimisil yarısını ödeyecek.

Bir de Sultanbeyli’de ben bildim bileli devam eden bir sorun var. 80'li yıllardan beri, bir kısmı vakıf arazisi, bir kısmı orman vasfını yetirmiş 2B’ye dahil araziler ver. Milli emlak var, şahıs var. Bütün bunları derlendi toparlandı son noktaya geldi. Orada vatandaşa kullanıcıya veriyor belediye ama belediye mevzuatına göre veremiyor; ihale yapacak… Böyle bir şey olur mu? Kazanılmış hak var. Kimdeyse bina, o belediyenin belirlediği bedel üzerinden düşük, emlak beyan değeri üzerinden verecek ve bu şekilde de tapusunu alacak, kulağı rahatlayacak.

ÇAY

Bu sene yaş çay kilogram fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bunun altında olmayacak.
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