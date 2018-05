Vali Erin;Bunun Süreklilik Kazanması Gerekiyor!

VALİ ERİN: TÜM DEĞERLERİMİZİN YENİ BİR ANLAYIŞLA TANITILMASINA İHTİYAÇ VAR

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, GAP BKİ ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerini kapsayan Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu açılış etkinliğine katıldı.Bir otelde gerçekleştirilen açılış törenine; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile basın mensupları yer aldı.Açılış töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’nın değerlendirilmeyi bekleyen çok büyük potansiyelleri bulunduğunu, bunlardan birinin de turizm olduğunu belirtti. Turizm potansiyelini harekete geçirmeye yönelik bisiklet turnuvası gibi çok sayıda etkinliğin yapılabileceğini ifade eden Vali Erin, “Tüm değerlerimizi yeni bir anlayışla ve modern zamanın gerektirdiği nitelikte derleyip toparlanmasına, markalaştırılmasına ve tanıtılmasına ihtiyaç var. Bugün startını verdiğimiz bisiklet turunun buna katkı sağlayacak adımlardan bir tanesi. Ama bunun süreklilik gerektirdiğini de ifade etmek lazım. Belediye başkanımız ve bisiklet federasyonu başkanımızın burada sözünü verdiği, önümüzdeki sene daha çok ülkenin katılımıyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımının da yer alacağı turnuvayı yeniden gerçekleştiririz” dedi.Bu yıl, peş peşe benzer etkinliklerin gerçekleştirileceğine işaret eden Vali Erin, “Güven ve huzur ortamının devamı temel ve esas unsurdur. Güvenlik güçlerimizin büyük gayretleri var. Bu konuda bölgeye hakimiz. Hainlere, nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Hemen yanı başımızda cereyan eden olayların ülkemize ve bölgemize yansımasını engellemek için her türlü fedakârlığı bu vatan, bu millet için yapmaya hazırız” diye konuştu.Vali Erin, Şanlıurfa’nın bu kadar anlamlı ve güzel bir spor dalıyla anılmasının, bu etkinliğin Şanlıurfa’dan başlayarak Mardin ve Diyarbakır’ı da kapsayacak şekilde hem Türkiye hem dünya gündemine taşınacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’ya, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Bölgemizin uluslararası rekabette en güçlü olduğu alanlardan birinin turizm olduğunu kaydeden GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil de; “Çevremizdeki ateş çemberine rağmen turizmimizin ayakta durduğunu görüyoruz. Bölgemizde oldukça fazla sayıda ziyaretçimiz var. GAP İdaresi olarak bir destinasyon markası oluşturmak istedik ve Mezopotamya isminde karar verdik. Mezopotamya, Kapadokya gibi bölgenin bilinen bir ismi. Oluşturduğumuz bu markayı desteklemek için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Oldukça geniş bir veri tabanı oluşturduk. Hem Türkçe hem İngilizce bir mobil uygulamamız yapıldı” diyerek GAP BKİ’nin bölgenin turizmini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini hatırlattı. Gerçekleştirilecek Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu etkinliğine de vurgu yapan Karahocagil, önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise, Mezopotamya Bisiklet Turu’nun uluslararası statüyü hak ettiğini belirterek, “Geçen yıl Diyarbakırda düzenlediğimiz yarış büyük ilgi gördü. Böylece bunu genişletme kararı aldık. Bisiklet sporu, farklı renklerin, farklı kültürlerin konuştuğu bir alandır. Dünyada yavaş yavaş bisiklet sporu yerini alıyor, Türkiye’de de öyle” dedi. Futbola milyarlar harcanmasına rağmen sonucun sıfır olduğunu kaydeden Küçükbakırcı, futbolu kastederek, “Bu sporlarla bir yere varmamız mümkün değil. Bir futbolcunun transfer parasına biz her branşta dünya şampiyonları çıkarırız” diye konuştu.Bisiklet kullanımının ulaşımda da artık bir trend haline geldiğini ifade eden Küçükbakırcı, Türkiye’de bisiklet sporunu yedi kat büyüttüklerini, Gaziantep ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin bisiklet takımlarını kurduklarını, Şanlıurfa’nın da takım kurması halinde her türlü desteği vereceklerini söyledi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, bisiklet takımını hemen kurma sözü vererek, Şanlıurfa’da spora büyük destekler verdiklerini ve şampiyonluklar elde ettiklerini belirterek, “Bisikletin şehir içinde, halk tarafından kullanımı için projeler gerçekleştiriyoruz. Harran Üniversitesinde çalışmamız tamamlandı. Bisikletler de Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edildi. Şimdi GAP Vadisi içerisinde, Birecik ve Siverek’teki projelerimiz yürütülüyor” dedi.Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’nun Şanlıurfa ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, Şanlıurfa’nın tarihi sokaklarının bisikletle buluştuğu zaman çok güzel görüntüler ortaya çıktığını belirterek, bisiklet sporuna destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.3-6 Mayıs 2018 Tarihlerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 4 etaplı olarak koşulacak Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu (Tour Of Mesopotamia) Şanlıurfa’dan başlayıp, Mardin ve Diyarbakır illerinden geçerek yine Şanlıurfa’da tamamlanacak.Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı “Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu” Mardin, Batman ve Diyarbakır illerinde 23-25 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlendi. Bu yarış, bölgede heyecan yarattı ve yerel yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyük ilgi gören bu organizasyonun ismi daha sonra “Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu” olarak yeniden düzenlenerek GAP BKİ’nin desteği ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2018 yılı takviminde yer aldı.Uluslararası Bisiklet Birliği 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 2.2 Elit Man kategorisinde koşulacak yarışa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan; Malezya, İran, Bahreyn ve Gürcistan ülkelerinden 12 elit bisiklet takımı katılacak.Program kapsamında 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 1. Etap Şanlıurfa-Kızıltepe-Mardin, 4 Mayıs 2018 Cuma günü 2. Etap Mardin-Nusaybin-Mardin, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü 3. Etap Mardin-Bismil-Diyarbakır ve 6 Mayıs 2018 Pazar günü 4. Etap Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa etaplarıyla sporcular toplam 629 kilometre pedal çevirecek.Türkiye, yarışmanın renkli takımlarından Mardin Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı ile birlikte Continental Torku Şeker Spor, Brisaspor ve Salcano Sakarya Bisiklet takımları ile yarışmada yer alacak. Olimpiyat puanı veren prestijli yarışın gelenekselleşmesi adına, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile GAP BKİ yakın işbirliğinde çalışmalarını sürdürecek.Mevsimsel olarak sporcuların maksimum performans sergileyecekleri yarışmada “Mezopotamyanın Destansı Toprakları” olimpiyatlara girebilmek için sporcuların üstünlük mücadelesine ev sahipliği yapacak. Tanıtım ve turizm hareketliliği sağlayan bu tür prestijli yarışmaların, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.Başta TRT Spor kanalı olmak üzere ulusal kanalların yapacağı canlı bağlantılar ile yarışmanın akışı izleyicilere aktarılacak. Şanlıurfa Valiliği, Mardin Valiliği ve Diyarbakır Valilikleri ile Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri tarafından da desteklenen yarışmalar dört gün sürecek.