'Köyüne Dön,Arsayı Al'

Sivas Valisi Davut Gül, ilçe temasları kapsamında Kangal ilçesini ziyaret etti. Gül, ilçe öğretmenevinde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.Burada konuşan Gül, her sene bir önceki yıldan daha fazla hizmet yapıldığını belirterek, "Bu hizmetleri muhtarlar olarak sizler bire bir takip ediyorsunuz ama bu şu anlama da gelmiyor; köyün bütün sorunları çözüldü. Böyle bir iddiamız yok ama geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman hem taleplerinizin değiştiğini hem de her sene bir öncekinden daha fazla hizmet yaptığımızı görüyorsunuz. Geçen sene önemli bir miktarda köylere parke taşı tahsis ettik. Bu sene de hem İl Özel İdaresi hem de KÖYDES programından ortalama 150 bin metrekareye yakın parke taşı verilecek. Bunu verirken önceliğimiz alt yapısı ve kanalizasyonu yapılan köyler olacak." dedi.Köylerdeki içme suyu konusuna da değinen Gül, dünyada küresel bir kuraklığın olduğunu söyledi. Suyu yetmeyen köylerin su sayacı taktırdığı takdirde ölçüm yapılacağını ve suyun yetmeyeceği anlaşıldığında alternatif sulardan köylere su getirileceğini belirten Gül, "Üç gün erken olur, üç gün geç olur ama hiçbir vatandaşımızı susuz bırakma ihtimalimiz yok mutlaka yaparız." diye konuştu.Gül, ilçedeki yollar konusuna da değinerek, "Kangal'da geçmiş yıllarda alt yapısı yapılan ve asfaltı yapılmayan köylerimiz var. Onların bu sene inşallah asfaltını yapacağız. Siz yapmayın deseniz de yapacağız çünkü bir yolun alt temelinin yapılması demek yolun yüzde 70'inin yapıldığı anlamına geliyor. Yüzde 70'ini yaptıktan sonra kalan yüzde 30 için onu öyle bırakma şansımız yok. Yollarımızın tamamının bakımı yapacağız. Asfalt olmayıp stabilizesi bozuk olan yolların da stabilizesini yapacağız." şeklinde konuştu.Kangal ilçe merkezinin doğal gaza kavuşmak üzere olduğunu belirten Gül, Malatya-Sivas arası hızlı trenle ilçenin bu yatırımdan faydalanacağını söyledi.Sivas İl Özel İdaresi'nin ‘Köyler Yaşamalıdır’ adı altında bir proje başlattığını kaydeden Gül, "Şehirde yaşayan ve köyüne geri dönmek isteyen vatandaşlarımız arsa ile ilgili sorunlar yaşamakta. Köylerimizde bu tür sorunlar yaşandığında çevre ve şehircilik ile gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğü, İl özel idaresi, defterdarlık ve ilgili kurumlar birer kişi görevlendirdi. Olabildiğince hızlı bir çözüm üretecek sistem oluşturmak istiyoruz. Arsa ürettiğimizde Sivas ile köyle, Kangal ile irtibatını sağlamış olacağız. Sizlerin de köyünde bu tür talepler varsa bunu kaymakamlık aracılığıyla İl Özel İdaresi'ne alternatif arazileri bildirin. Amacımız ilk etapta 10 bin arsa üretmek ve bütün köylerimizin buna katılmasını sağlamak." dedi.Gül, köylerde ağaçlandırma yapılması gereken yerlerin belirlenerek bildirilmesini ayrıca ÇEDAŞ'ın üç yıl içerisinde yaklaşık 500 milyon liralık alt yapı yatırımı yapacağını ve enerji ile ilgili kırsalın sorunun çözüleceğini belirtti.Eğitim konusuna da değinen Gül, öğrencisi olan her yere okul yapma şanslarının olduğunun altını çizerek, "Milli Eğitim Bakanımızın bu konuda bize sağladığı imkânlar var. Kangal'da ciddi anlamda eğitimde bir sorun yok. Yatırım programına en son olarak güzel bir öğretmenevi ve hükümet konağı planladılar. Bunların da bu sene inşallah yapımına başlanılacak." dedi.Kangal'ın bütün güzelliklerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Gül, "Bunda sizin katkılarınız ve desteğiniz çok önemli. Muhtarlarımız işine sahip çıkarsa bizim işlerimiz daha kolaylaşır. Sizler köyünüze sahip çıkarsanız, bizim işlerimiz daha da kolaylaşır." diye konuştu.Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğini söyleyen Gül, "İçte ve dışta terörle mücadele ediyoruz. Terörle mücadelenin bir ekonomik maliyeti var. Buna rağmen istikrarımız ve büyümemiz devam ediyor. Tüm bunlara rağmen Kangal'a gelen doğalgazdan, hızlı trenden, köylere gelen ödeneklerin 2-3 kat arttığından bahsediyoruz ama hassas durumunda farkında olmanız gerekiyor. Kaynakların ülkenin savunmasına harcanması; bizim birliğimiz, bütünlüğümüz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız için de zorunlu ve gerekli. Bu süreçler atlatılacak." dedi.Konuşmanın ardından Gül, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.