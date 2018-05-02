Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Sadettin BİLGİN, mesajında, emek ve dayanışmanın üretimin esasını oluşturduğunu belirterek, İşçi ve işveren birbirini tamamlayan üretimin gücünü ve temelini oluşturduğunu vurguladı.

İşçilerin emek ve alın terini ifade eden bayramlarını tebrik eden Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN, şunları kaydetti:

“Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında büyük payı bulunan işçilerimiz ve işverenlerimizin birlikteliği üretim mücadelemizin en büyük gücüdür. İşçi kardeşlerimiz, sanayicilerimiz, girişimcilerimiz birbirinden ayrı düşünülemez. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutluyorum.”