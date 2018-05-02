Akçakaleli'nin Hem Canına Hem De Malına Nasıl Zarar Verilir?

Hem Cana Hem de Cebe Zarar

Vatandaş Mahsur Kalıyor

Muhtarlarımız İşi Bilmiyor

Sorun Sadece Yol Değil

En Çok Oyu Alan Bölgede Bunlar Yaşanıyor

Akçakale-Ceylapınar yolunun durumunu daha önce de gündeme getirmiştik. Yetkililere sesini duyurmak isteyen vatandaşların sesine ses olmak için birçok yayın yaptık fakat konuya bahis yolun durumu yıllardan beridir değişmedi.Akçakale Ceylanpınar’ı birbirine bağlayan yol toprak bir yapıda. Yetkililerin duruma el atıp asfalt çalışmaları yapması gerekiyor. fakat bir türlü yapılamayan yol vatandaşın canına mal olduğu gibi cebine de ciddi zararlar veriyor.Akçakale- Ceylanpınar arası yolun toprak yapıda olması özellikle kış ayalarında vatandaşı eve mahkum ediyor. Yağışların olmasıyla beraber toprak olan yol çamurlaşıyor ve araçlar çamura saplanıyor. Bu sorun sadece kış aylarında değil yaz aylarında da ortaya çıkıyor. Yolun kenarında bulunan tarlaların sulanması ile toprak yola da sızan su, yolun yine çamurlaşmasına sebep oluyor.Yetkililere seslerini duyurma adına Akçakale Ceylanpınar arasında aracı ile video çekimi yapan vatandaş isyanını dile getirirken, muhtarların resmi yollar konusunda bilgisinin olmamasına üzüldüğünü ifade ederek; “muhtarlarımız durumu vekillere veya Ankara’ya bildirme konusunda işi bilmiyor. Bu durum bizleri oldukça üzüyor. Bu yol yıllardır bu halde yetkililere sesimizi duyurma amacı ile bu videoyu çekiyorum. Yetkililer koltuk sevdalarından vazgeçmedikçe, o koltuklarda oturup sadece maaş günlerini beklemeyip vatandaşın sorunlarına çare bulmadıkça bizler daha çok beklemek zorunda kalacağız.” yorumunda bulundu.Sözlerine şu şekilde devam eden vatandaş; “Akçakale – Ceylanpınar arası yolun durumunu defalarca dile getirdik sonunda ya onlar pes edecek ya da biz bu yol yapılana kadar vazgeçmeyeceğiz isteklerimizden. Sorunumuz sadece yol değil… Elektrik ve sorunumuz da yıllardır devam ediyor. O kadar söylememize rağmen hala su ve elektrik sorunumuz çözülmüş değil.” dedi.Arabalarımız 2 ayda bir tamire gidiyor diyen vatandaş; “Bu yol hem canımıza hem de malımıza kast edecek durumda. Araçlarımız 2 ayda bir tamire gitmek zorunda kalıyor. Akçakale Ak Parti’ye %98 – 99 arası bir oy çıkardı. Vekillerimiz bunun karşılığını bizlere göstermiyor. Vatanına sadık olan bölgelerin bu sorunlarla cebelleşmesine meydan veren yetkililere sesleniyoruz. Artık sesimizi duyun.” Yorumunda bulundu.Kaynak: Şanlıurfa Sorunları