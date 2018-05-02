Faruk Çelik Bursa'dan aday!

Siyasi kulislerde ismi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşulan eski bakanlardan Faruk Çelik, AK Parti'den Bursa Milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu.Çelik, iki dönemdir Meclis'e Şanlıurfa milletvekili olarak giriyordu.