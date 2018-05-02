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Bu haber 02 Mayıs 2018 15:22:37 Tarihinde eklenmiştir.

Faruk Çelik Bursa'dan aday!

Faruk Çelik, Bursa milletvekili olmak için başvuru yaptı.

Faruk Çelik Bursa'dan aday!

Siyasi kulislerde ismi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşulan eski bakanlardan Faruk Çelik, AK Parti'den Bursa Milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Çelik, iki dönemdir Meclis'e Şanlıurfa milletvekili olarak giriyordu.
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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