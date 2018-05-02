Başkan Peltek ve Altun’dan Hisarcıklıoğlu'na Ziyaret

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Yetim, Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOBB Delegeleri'nden oluşan heyet ile birlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: “Geçmiş zamandan beri Sayın Başkanımızı yakinen takip ediyoruz. Çalışmalarını değerlendirme konusunda takdire şayan, Türkiye’ye çok katkıları olan bir Başkanımız. Bizde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gerek yönetim kurulu gerek TOBB delegelerimizle, hepimiz Rifat Bey’i desteklemek için buradayız. Umarım bundan sonraki süreçte koordineli bir şekilde Urfa’nın geride ve eksik kalan çalışmalarımızı kaybettiğimiz zaman diliminin birlikte el ele kol kola vererek, daha ileri daha gelişmiş şekilde taşımayı hedefliyoruz. Sayın Başkanla konuştuğumuz üzere Urfa ve Türkiye menfaatine olan bütün meselelerde birlikte çalışacağımızı, kendisi de bizde teyit etti. Umarım bundan sonraki süreçte sağlıklı ve iyi bir genel kurul geçiririz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dileriz”.Gerçekleşen ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.