Urfalı Vekile Fezleke Geldi!

Bu haber 02 Mayıs 2018 12:37:28 Tarihinde eklenmiştir.

Gazete Duvar'ın haberine göre, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis Başkanlığı’na sunulan, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderilen 8 fezlekeden 2’si HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, 2’si HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 1’i HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik hakkında düzenlendi.Diğer 3 fezlekeden 2’si CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Mahmut Tanal ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında düzenlendi.