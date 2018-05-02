Vali Erin;Çok şükür can kaybımız yok!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şiddetli yağışlardan etkilenen kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.Dün gece etkili olan şiddetli yağışlardan etkilenen Eyyübiye ve Harran bölgesindeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları ziyaret eden Vali Abdullah Erin; bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye birimlerinin anında müdahale ettiği yerlerde incelemeleri sırasında Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal’dan da bilgi alan Vali Abdullah Erin; kurtarma ve yol açma çalışmalarının titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.Yaşananlara rağmen bölge halkının moralinin yerinde olduğunu kaydeden Vali Erin: “Hepimize geçmiş olsun. Çok şükür can kaybımız yok. Zarar tespit çalışmalarımız sürüyor Ekiplerimiz bölgede ilk andan itibaren çalışmalarına başladılar. Her türlü tedbir de ekiplerimiz tarafından alınmış durumda. Sabah saatlerinde de belediye ekipleri bölgeye girerek su tahliyesi ve yol çalışmalarına devam edecekler” dedi.İncelemeleri sırasında Vali Abdullah Erin’e Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de eşlik etti.