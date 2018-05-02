Urfalılar Seçimlerde Boş Oy Kullanma Kararı Aldı

Seçimlerde Boş Oy Kullanacaklar

Yolumuz Yapılmazsa Bu Köyden Kimseye Oy Yok

Halil Özcan Söz Verdi, Şimdi Nerede

Sağlık Köyü yolunda öğretmen servis aracı ile bir vatandaşın kullandığı hafif ticari araç yol darlığı nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.ticari araç sahibi kaza sırasında kendini şarampole atmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu.Yolların araç kullanımına uygun olmadığını her defasında dile getiren Sağlık Köyü sakinler, sorunlarına çözüm üretilmediklerini dile getirdiler. “Madem sorunlarımız çözülmüyor, biz de köy halkı olarak boş oy kullanacağız” dediler.kazadan isyan eden köy sakinleri Sağlık Köyü yolunun 5 kilometresi kullanılmayacak durumda. Bu yol yapılmadığı takdirde sandıklardan boş oyları tek tek çıkarcaklar” yorumunda bulundu.Sorunları çözülmeyen vatandaşlar kendi çözüm yollarının sandıklara giderken boş oy kullanmak olduğunu dile getirirken; “Vekil adayları seçim zamanları köylere gelip oy istemeyi biliyorlar. Halil Özcan nerede? Oy istemeye gelirken bizlere birçok söz verdi ve bu sözlerin hiç biri tutulmadı. Bir sorunumuz olduğunda, ulaşmak istediğimizde ise kimseye ulaşamıyoruz. Belediye ve vekiller bizi seçim olmayan zamanlarda hesaba almıyor.” dedi.