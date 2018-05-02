Urfa Teşkilatına Genelge;Provakasyona Gelmeyin!

Bu haber 02 Mayıs 2018 01:02:54 Tarihinde eklenmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sürecinde uyulması gereken hususlar konusunda aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu tüm MHP teşkilatlarına genelge gönderdi.MHP Lideri Bahçeli'nin genelgesinden şöyle: