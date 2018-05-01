Çoşkun,Urfa'danSeslendi;Fetö İle...

Memur Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklamada, kamu görevlileri olarak; FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ'nün işini bitirenlere destek vereceklerini söyledi. Türkiye'nin istiklali, milletin istikbali, siyasetin ve ekonominin istikrarı için ter akıtanlara, milletle beraber yol alanlara, dünya mazlumları için yorulanlara 'görev sizin' diyeceklerini aktaran Coşkun, kamu görevlilerinin taleplerini de şu şekilde sıraladı: