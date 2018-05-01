Çoşkun,Urfa'danSeslendi;Fetö İle...

"1) İstihdam sadece kadrolu olsun, büyümeden pay verilmemesi yanlışlığı son bulsun.
2) Ne performans ölçülsün ne mülakat yapılsın, kariyer ve liyakat esas alınsın. Kaliteli kamu hizmetine, verimliliğe evet, Kalite ve verimlilik kılıfında iş güvencesinin iptaline, Kamu görevlilerinin incitilmesine, hayır!
3) İş güvencesi kırmızıçizgimizdir! İş güvencemize saygı duyulsun, güvencesiz kamu görevlisi ayıbı yok olsun.
4) Kamuda sözleşmeli personel uygulaması kalksın, bütün sözleşmeliler kadroya alınsın.
5) Gelir vergisinde mağduriyet giderilsin, maaş kaybı telafi edilsin.
6) Vergide ya matrah artsın ya oran düşsün, vergi yükü adil bölünsün.
7) Artık ertelenmesin; ek göstergeler yükseltilsin.
8) Ek ödeme oranları eşitlensin, ek ödeme emekli maaşına eklensin.
9) Grev ve siyaset yasağı kalksın, 82 model kılık-kıyafet yönetmeliği çöpe atılsın. Memursuz siyaset, grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilsin.
10) Kadro-derece sınırlaması kaldırılsın, bütün kamu görevlileri hak ettikleri kadro derecesini alsın.
11) Alın terimiz ve emeğimiz yok sayılmasın, işçilikte geçen süreler hizmetten sayılsın.
12) Döner sermaye gelirleri; kazandıranlar arasında bölüşülsün.
13) Kıdem aylığında süre sınırı kalksın, gösterge rakamı artırılsın.
14) Yemek ve giyecek yardımı tutarları artırılsın yardımdan bütün kamu görevlileri yararlansın.
15) Emekli olmak kabus olmaktan çıksın, emekli maaşı ve ikramiyesi emeğin hakkını verecek düzeye ulaşsın.
16) Yıpranma payında vaatler yerine getirilsin, yıpranma payının kapsamı genişletilsin.
17) Memura evlenme yardımı için bütçeden pay ayrılsın, aileye ilk destek devlet tarafından yapılsın.
18) Doğuma dayalı izin süreleri fiili hizmet süresinden sayılsın.
19) Toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika üyelerine artırımlı ödensin, yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödenmesi hayata geçsin.
20) Toplumun temel direği aileye destek verilsin; eş ve çocuk yardımı yükseltilsin.
21) Personelinden daha az ücret alan yönetici kalmasın.
22) Kıdem aylığı yükseltilsin; Dini bayramlarda ikramiye verilsin!
23) Ya kreş açılsın, ya da kreş yardımı yapılsın.
24) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılsın, kariyer yolu açılsın.
25) Kalkınmada öncelikli bölgelerde istihdamı teşvik edilsin.
26) Kurumlar arası geçişlerde mazeretler kabul edilsin, geçiş kolaylaştırılsın.
27) İş güvencesini bypas edecek, sosyal güvenceyi tırpanlayacak esnek istihdam anlayışından uzak durulsun.
28) Toplu Sözleşme yasası da masası da adil bir şekilde yeniden düzenlensin; Toplu pazarlık süresi uzatılsın."
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