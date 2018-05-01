"ABD ajanları o köprüdeydi"

GAZETECI KILIĞINDA...
Köprüde ABD'nin New Jersey Haber Ajansı'na bağlı iki muhabirin olduğunu belirten B.Ü. "Bu kişiler aynı zamanda istihbaratçı. Bu insanların, insanları yönlendirdiklerini gördüm. Ana dilleri gibi Türkçe konuşuyorlardı. Ancak askerlerin yanında salağa yatıp İngilizce konuşuyorlardı" dedi. B.Ü. "Said Nursi'nin torunu olan emekli başkomiser geldi. Köprüyü izlemesi için onu sırtıma aldım" diye konuştu.
O GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ
Davada sanık savunmaları, müşteki ve tanıkların dinlenmesi tamamlandı. Dosyada delil olarak yer alan kamera görüntüleri izlendi. Kan donduran görüntüler karşısında gaziler olay gecesini bir kez daha yaşarken, sanıklar da sessizce oturdukları yerde dev ekrandan görüntüleri izledi. (Sabah)
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