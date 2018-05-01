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Bu haber 01 Mayıs 2018 21:47:54 Tarihinde eklenmiştir.

'Atilla,Güneydoğunun Parlayan Yıldızıdır'

24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yapan aday adayları Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı ziyaret etti.

'Atilla,Güneydoğunun Parlayan Yıldızıdır'

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi milletvekili olabilmek için Ak Parti'ye başvuru yapan adaylar Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Menderes Atilla'ya ilk ziyaret Ceylanpınarlı olan ve geçtiğimiz günlerde Ak Parti İ Başkanlığı'na aday adaylığı için başvurusunu yapan Şeyhmus Birmeç'ten geldi. Gençliğin adayı olduğunu söyleyen Birmeç, milletvekili olması halinde gençliğin sorunlarını mecliste taşıyacağını söyledi. Başkan Atilla ise gençlerin siyasete bu denli yönelmesinde ki temel etkenin Ak Parti'nin siyaseti olduğunu ve bu durumdan memnun olduğunu ifade etti.

ADAY ADAYI TORU'DAN BAŞKAN ATİLLA'YA ÖVGÜ

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya ikinci ziyaret ise Kanal Urfa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Toru'dan geldi. Belediye Başkanı Menderes Atilla ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı İbrahim Toru arasında sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, projeler ve ilçenin durumu konuşuldu. Ziyaret sonrasında ise günün anlam önemine ilişkin aday adayı Toru tarafından Başkan Atilla'ya hediye takdim edildi. Öte yandan Toru, Başkan Atilla'nın Ceylanpınar için çok çalıştığını ve ilçeyi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yıldızı haline getirdiğini ifade etti.

Öte yandan gün içinde de Ceylanpınar ve Şanlıurfa'dan milletvekili adaylarının Başkan Atilla'ya ziyaretleri devam etti.

"KAZANAN AK PARTİ OLACAK, KAZANAN İSTİKRAR VE ÜLKE OLACAK"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran'da yapılacak seçim sonrasında kazananın ülke olacağına dikkat çekti. Atilla, "Gün boyunca gerek Şanlıurfa'dan gerekse Ceylanpınar'dan milletvekili aday adayları ile bir araya geldik ve bütün günümüzü onlara ayırdık. Özellikle adaylara bakıldığında gençlerin bu denli ağırlıkta olması bizleri fazlasıyla sevindirdi. Gençlerin bu denli siyaset içinde yer almasında tek büyük pay sahibi Ak Parti'dir. Ben başvuran tüm aday adaylarına şimdiden başarılar diliyorum. İster listede yer alsınlar isterse almasınlar hiç fark etmez. Çünkü kazanan Ak Parti olacak, kazanan istikrar ve ülke olacak" dedi.

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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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