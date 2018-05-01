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Bu haber 01 Mayıs 2018 15:30:01 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Buluşacaklar,6 Ülkeden 160 Sporcu!

3 Mayıs günü 6 ülkeden 160 sporcunun katılımı ile Şanlıurfa'dan start alacak 'Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu' toplam 690 Kilometreyi kapsayan parkurlardan oluşacak.

Urfa'da Buluşacaklar,6 Ülkeden 160 Sporcu!

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu' için hazırlıklar sürüyor.  2 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Nevali Otel'de tanıtım  toplantısı düzenleneceği bildirildi. 
 
3 Mayıs günü 6 ülkeden 160 sporcunun katılımı ile Şanlıurfa'dan start alacak 'Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu' toplam 690 Kilometreyi kapsayan parkurlardan oluşacak. 
 
Şanlıurfa-Kızıltepe-Mardin , Nusaybin-Mardin, Mardin-Bismil-Diyarbakır, Diyarbakır-Siverek etaplarının ardından bisiklet turu ilimizde son bulacak.
 
4 günlük Bisiklet Turu için düzenlenecek olan toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı katılacak.
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Spor
Urfa'da Buluşacaklar,6 Ülkeden 160 Sporcu!
Urfa'da Buluşacaklar,6 Ülkeden 160 Sporcu!
3 Mayıs günü 6 ülkeden 160 sporcunun katılımı ile Şanlıurfa'dan start alacak 'Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu' toplam 690 Kilometreyi kapsayan parkurlardan oluşacak.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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