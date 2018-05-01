Urfa'da Buluşacaklar,6 Ülkeden 160 Sporcu!

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu' için hazırlıklar sürüyor. 2 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Nevali Otel'de tanıtım toplantısı düzenleneceği bildirildi.3 Mayıs günü 6 ülkeden 160 sporcunun katılımı ile Şanlıurfa'dan start alacak 'Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu' toplam 690 Kilometreyi kapsayan parkurlardan oluşacak.Şanlıurfa-Kızıltepe-Mardin , Nusaybin-Mardin, Mardin-Bismil-Diyarbakır, Diyarbakır-Siverek etaplarının ardından bisiklet turu ilimizde son bulacak.4 günlük Bisiklet Turu için düzenlenecek olan toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı katılacak.