Turist Kafilesi Balıklıgöl Tünelinde Mahsur Kaldı

Balıklıgöl Tünelinin İlk Sorunu Değil

Balıklıgöl Tünelinin Yeni Bir Sorunu Daha

Balıklıgöl Tüneli İçin Vatandaş Çözüm Üretmemeli

Belediye’nin Boşa Harcayacak Parası Çok

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıklıgöl tünel içerisinde yapılan cephe düzenleme ve iyileştirme çalışmalarında kullanılan malzemelerin dayanıksız olmasından dolayı bir bir dökülmeye başladığı haberini gündeme getirmiştik. Şimdiki sorun ise; Otobüslerin tünelden geçememesi…Tünel ile ilgili yapıldığı zamandan bu yana iç dizaynında kullanılan malzemelerin dayanıksızlığı, tünelin tavanının su sızıntısı yapması gibi sorunlarla gündeme geldi.Bahsedilen konularla alakalı düzenleme çalışmaları yapıldı mı bilinmez fakat Balıklıgöl tüneli yepyeni bir sorunla daha karşımıza çıktı.Şehrimize turistik amaçlı gelen insanları taşıyan otobüs, Balıklıgöl gezisinden sonra başka istikamete gitmek üzere yol aldığı sırada güzergahını yeni yapılan Balıklıgöl tünelinden yana kullandı. Tünelin tavan yüksekliğinin düşük olmasından dolayı tünel tavanına çarpan otobüs bir süre trafiği aksattı.Trafiğin sıkışmasıyla vatandaşlar çözüm önerileri aramaya başarken, “Belediye’nin bunu düşünmesi gerekirdi. Vatandaş olarak hem turizm sektörünün aksaklığıyla hem de belediyenin çarpık projelerinden kaynaklanan sorunlarla boğuşuyoruz” yorumunda bulundu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı projelerde karşılaşılacak olası sorunları düşünmeden işi başlatmalarına isyan eden vatandaşlar, “Bugün turist kafilesini taşıyan otobüsün tünelden geçemediğini gördük. Bu tünel projesi olmamış deyip yıkıp tekrardan mı yapacaklar? Bu gibi sorunlarla karşılaşa bilineceği önceden kestirilmeliydi. Belediyenin boşa harcayacak parası çok galiba” yorumunda bulunurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.