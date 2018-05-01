21 Bin Kişi Alınacak!

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILIYOR?
İŞKUR’un ilköğretim mezunu vatandaşlar için güncel iş pozisyonlarından bazıları şu şekildedir:
-Ahşap Mobilya İmalat Ustası,
-Beden İşçisi (İnşaat),
-Beden İşçisi (Genel),
-Şoför (Yolcu Taşıma),
-Temizlik Görevlisi,
-Ambar/Depo Görevlisi,
-Teknik Servis Elemanı,
-Fason Takip Elemanı (Tekstil),
-Garson (Servis Elemanı),
-LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı,
-Kurye,
-Güvenlik Görevlisi,
-Aşçı Yardımcısı,
-Şoför-Yük Taşıma,
-Satış Danışmanı / Uzmanı,
-Mobilya Döşeme Ustası,
-Kasiyer.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İŞKUR’un açık iş ilanları tüm Türkiye genelinde il ve ilçelerde bulunan şube müdürlüklerinde iş ve meslek danışmanı aracılığı ile alımlar yapılacaktır. Ayrıca İŞKUR resmi internet sitesinden e-sube aracılığı ile e-devlet ile ya da yeni üye oluşturularak giriş yapılabilir.
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