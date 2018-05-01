21 Bin Kişi Alınacak!

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILIYOR?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Türkiye genelinde binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, ilköğretim mezunlarını da unutmuyor. İŞKUR’un resmi web sitesinde şuan için 21 bin 589 kişilik ilkokul mezunları için alım bulunmakta. Peki alım yapılan pozisyonlar nelerdir? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar…İŞKUR’un ilköğretim mezunu vatandaşlar için güncel iş pozisyonlarından bazıları şu şekildedir:-Ahşap Mobilya İmalat Ustası,-Beden İşçisi (İnşaat),-Beden İşçisi (Genel),-Şoför (Yolcu Taşıma),-Temizlik Görevlisi,-Ambar/Depo Görevlisi,-Teknik Servis Elemanı,-Fason Takip Elemanı (Tekstil),-Garson (Servis Elemanı),-LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı,-Kurye,-Güvenlik Görevlisi,-Aşçı Yardımcısı,-Şoför-Yük Taşıma,-Satış Danışmanı / Uzmanı,-Mobilya Döşeme Ustası,-Kasiyer.İŞKUR’un açık iş ilanları tüm Türkiye genelinde il ve ilçelerde bulunan şube müdürlüklerinde iş ve meslek danışmanı aracılığı ile alımlar yapılacaktır. Ayrıca İŞKUR resmi internet sitesinden e-sube aracılığı ile e-devlet ile ya da yeni üye oluşturularak giriş yapılabilir.