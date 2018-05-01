Başkan Bayık İşçilerin Bayramını Kutladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hilvan belediye çay bahçesinde düzenlenen programa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ak parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları ve Belediye personelleri katıldı.

Başkan Bayık 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Belediye personelleriyle bir araya gelerek bir işveren olarak sizlerin karşısına alnımızın akıyla çıkıyoruz işçi kardeşlerimizin sorunlarının çözümü,çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve emeklerinin karşılığını almaları doğrultusunda belediyemiz olarak en çok önem verdiğimiz konular arasında iyi günde kötü günde hep birlikte olduk, sizin verdiğiniz emekle Hilvan ilçemiz daha da güzelleşti bütün işçi kardeşlerimin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum açıklamasında bulunarak işinde yüksek performans gösteren personelleri ödüllendirdi.