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Bu haber 01 Mayıs 2018 10:21:59 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Bucak ile Oyuna Oy Katacak

Ekonomist Çiftçi Fatih Bucak adaylık başvurusundan sonra ilk olarak Urfa.com’a röportaj verdi. Fatih Bucak seçimlerin 1 yıl erken yapılmasının mantıklı bir sebebinin olduğunu dile getirirken, “Bizler de adaylık için 1 yıl beklememiş olduk” yorumunda bulundu.

Ak Parti Bucak ile Oyuna Oy Katacak

Ekonomist Çiftçi fatih Bucak 2018 Haziran seçimlerinde aday adaylık başvurusunu duyurdu. Başvurusundan sonra ilk olarak Urfa.com’a ropörtaj veren Bucak seçim ve seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

7 Haziran 2015 seçim döneminde bağımsız aday olarak seçime katılan Fatih Bucak, birçok partiden aday olanların aldığı oranı kıyasla, bağımsız adaylıkta oy rekoru kırmıştı. O dönemlerde Ak Parti’den de adaylık başvurusu yapan Bucak Ak Parti’de aday sıralamasına girmese de bağımsız adaylık sürecinde Ak Partiye verdiği destek de gözlerden kaçmadı.

Aile olarak siyasetle oldukça iç içe olan Bucak Ailesi 2018 seçim sürecinde de Ak Parti’den adaylığını duyurması birçok insanı sevindirdi.
 

İlk Terör Gazisi

PKK’nın 1978’de Lice’nin Fis köyünde yaptığı kuruluş kongresinin ardından ilk silahlı saldırı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Fatih Mehmet Bucak’ın babası Bucak aşireti reisi Mehmet Celal Bucak’a yapılmıştı.

Hilvan Kırbaşı köyünde PKK’nın Bucak’a yaptığı saldırı, örgütün ilk eylemi olarak tarihe geçmiş ve Hilvan’daki terör saldırısında 1979’da henüz 8 yaşında olan Fatih Bucak ise ayağından yaralanmıştı.
 

Urfa Oylarını İkiye katlayacak

Bütün bu süreçlerle beraber bağımsız aday olduğu dönemde Ak Parti’ye verdiği desteklerin göz ardı edilmediği Fatih Bucak 2018 Haziran seçimlerinde Ak Parti’den aday adaylığını duyurdu.
Seçim zamanına kadar yapacağı çalışmalarla ve bu çalışmalardan sonra Ak Parti’nin Urfa oylarını ikiye katlayacağı kesin gözüyle bakılan Bucak’a Urfa.com olarak bu süreçte başarılar diliyoruz.

 

Ortadoğu’daki Sorunları da Düşünmemiz Lazım

Urfa.com’a verdiği röportaj ile çeşitli açıklamalarda bulunan Fatih Bucak, seçimin 1 yıl erken yapılması ile ilgili “Ortadoğu’daki sorunları da düşünmemiz lazım” diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti.
“Seçimlerin Ortadoğu’daki sorunları düşünülerek 1 yıl erkene alınması uygun düşmüş ki böyle bir karar alınmış. Bu kararın verilmesindeki sebep düşünülürken, ekonomik, sosyo-politik yapılara uygunluğu, dış politikada yeni kadro ile ülke yönetiminin yapılması gibi nedenleri de göz önüne almamız gerekir.”

 

Verdiğimiz Destek Konusunda Mütevazı Olamayacağız

Fatih Bucak, 2015 Haziran seçimlerinde Ak Parti’de adaylık sıralamasında yer almasa da seçim süreci boyunca Ak Partiye verdiği desteği dile getirirken; “2015 Haziran seçimlerinde de referandumda da desteklerimizi esirgemedik. Hatta bu konuda Siverek’ten çok büyük katkımız oldu. Bu süreçte verdiğimiz destek konusunda mütevazi olamayacağız.” Yorumunda bulundu.

 

Kendi Aldığım Oydan Daha Fazla Oy Çıktı

2015 Haziran seçimlerinden bahseden Fatih Bucak, “Divan köyünde bağımsız aday olarak katıldığım sırada 209 oy aldığım açıklandı. Ben Divan köyünde 209 seçmen var diye düşünürken , Ak Parti’ye oy verin dediğimde 230 oy çıktığına şahit olduk. Okuryazar oranı düşük olduğu için oy kullanımı sırasında oy pusulasında bağımsız adayı bulmak oldukça zor oluyordu. Ak Parti’ye oylarımızı vereceğiz dediğimiz zaman ise kendi köyümden 230 oyun çıktığını görmek bizleri mutlu etti.”  yorumunda bulundu.

 

Halka Hizmet Adına Aday Oldum

Babası Mehmet Celal Bucak’ın siyasi geçmişinden bahseden Fatih Bucak, “Bizler siyasetin içinde doğmuş yetişmiş insanlar olarak milletvekili adaylığına başvurumuzu yaptık ki siyasi bir kimlikle halka daha kolay, iyi ve kaliteli hizmet verebilelim.” dedi.






(Millet Sarayı'nda Recep Tayyip Erdoğan'ın Daveti)



(15 Temmuz Süreci Çalışmaları)



(15 Temmuz Süreci Çalışmaları)



(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Bucak'ın Seçim Bürosu Ziyareti)



(1 Kasım 2015 Süreci Ak Parti'ye Destek Çalışmaları)



(7 Haziran 2015 Seçim Çalışmaları)



(Genç Yaşlı Demeden Her Alanda Fatih Bucak)
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