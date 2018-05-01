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Bu haber 01 Mayıs 2018 01:22:05 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar'da Sıcak Saatler,Bir Anda Yanmaya Başladı!

​Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Ceylanpınar'da Sıcak Saatler,Bir Anda Yanmaya Başladı!

​Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Emniyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan ve sahibi öğrenilemeyen 40 BE 321 plakalı minibüsün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Minibüsten alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını sündürdü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, minibüste büyük çapta hasar meydana geldi

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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Ceylanpınar'da Sıcak Saatler,Bir Anda Yanmaya Başladı!
Ceylanpınar'da Sıcak Saatler,Bir Anda Yanmaya Başladı!
​Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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