Ceylanpınar'da Sıcak Saatler,Bir Anda Yanmaya Başladı!

Olay, gece saatlerinde Emniyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan ve sahibi öğrenilemeyen 40 BE 321 plakalı minibüsün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Minibüsten alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını sündürdü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, minibüste büyük çapta hasar meydana geldi
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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