Ceylanpınar'da Sıcak Saatler,Bir Anda Yanmaya Başladı!

​Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.Olay, gece saatlerinde Emniyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan ve sahibi öğrenilemeyen 40 BE 321 plakalı minibüsün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Minibüsten alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını sündürdü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, minibüste büyük çapta hasar meydana geldiOlayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.