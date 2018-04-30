Bayraktar Uyardı,Son Gün 4 Mayıs!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2 Ekim 2017 tarihinde başlayan 2017 yılı hububat, baklagil, dane mısır prim desteği (fark ödemesi desteği) başvurularının 4 Mayıs 2018’de sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılında prim desteğine esas ürünleri üreten çiftçilerin, 2017 yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanabileceklerini belirtti.

2017 yılında üretilerek satışı yapılan, prim desteğine esas ürünlere, Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre destekleme ödemesi yapılacağını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“2017 yılı tarımsal destekleri kapsamında verilecek olan fark ödemesi destekleri; buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale için kilogramda 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimek için kilogramda 30 kuruş, dane mısır için ise kilogramda 3 kuruş olarak belirlendi.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlı olduğu bakanlıkça tespit edilen havzalarda 2017 yılında ekimi yapılmış mercimek ve nohutta destek yüzde 50 fazla olarak uygulanacak. Damlama sulamayla sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmıyor.”

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin başvurularını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapabileceğini hatırlatan Bayraktar, açıklamasında, prim desteği (fark ödemesi desteği) başvurularında; üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu olduğu, diğer il ve ilçelerde ise tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi gerektiği bilgisini de paylaştı.