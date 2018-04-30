Birecik TSO,Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. Yıldönümü Programına Katıldı

İngilizlerin en büyük hezimetlerinden biri olan, tarihin unutturmaya çalışmasına rağmen unutturamadığı Türk’ün büyük zaferi Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle kut Birecik Kaymakamlığı kutlama programı düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan kutlama programına Kaymakamımız Sayın Kadir PERÇİ, Birecik garnizyon Komutanı Per. Yzb. Sayın Yener UMUL Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Kadir ÇAKMAK, İlçe jandar Komutanı J.Yzb. Sayın Harun ÇETİNKAYA, Birecik İlçe Emniye Müdürü Sayın Levent EKER, Birecik Ticaret ve Sanayi Odasını Temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Abdullah ARAR ve Sayın Bülent BİLGİN katıldı.