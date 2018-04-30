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Bu haber 30 Nisan 2018 17:08:33 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalılar Dikkat,Bu Gece Son!

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Ünlü, 1 Nisan öncesi genel sağlık sigortası prim borçlarının ödeme süresi ile ilgili açıklamada bulunarak, Şanlıurfa’da borcu bulunanları uyardı.

Urfalılar Dikkat,Bu Gece Son!

Yazılı açıklama yapan il Müdürü Ünlü, şunları kaydetti:“Ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortası 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda olan vatandaşlarımızın 1 Nisan 2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldı. Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarımızdan 2 Nisan 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat edenlerin gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin genel sağlık sigortası prim borçları silindi. Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan Genel Sağlık Sigortalılarımızın 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silindi. Gecikme zammı ve gecikme cezası silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanmış ve son ödeme tarihi ise 30 Nisan 2018 olarak belirlendi.

‘SİGORTALILAR, SAĞLIK YÖNÜNDEN MAĞDURİYET YAŞAMASIN’


1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait prim borçları e-devlet üzerinden veya Kurumumuza müracaat edilerek öğrenilebilmekte, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da internet üzerinden internet bankacılığı veya kredi kartı ile ‘GSS 6824 Prim Tahsilatı’ menüsünden ödenebilmektedir. Söz konusu borçların 30 Nisan 2018 yani bugüne kadar ödenmemesi halinde, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir. Genel Sağlık Sigortalılarımızın sağlık yönünden mağduriyet yaşamamaları açısından 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait prim borçlarını 30 Nisan 2018 tarihine gece yarısına kadar ödemeleri büyük önem arz etmektedir.”dedi.
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Ekonomi
Urfalılar Dikkat,Bu Gece Son!
Urfalılar Dikkat,Bu Gece Son!
Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Ünlü, 1 Nisan öncesi genel sağlık sigortası prim borçlarının ödeme süresi ile ilgili açıklamada bulunarak, Şanlıurfa’da borcu bulunanları uyardı.
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