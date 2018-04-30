Urfa'da Kılıçlar Çekildi,Ödüller Sahibini Buldu!

Şanlıurfa’da ilk kez düzenlenen Büyükler Federasyon Kupası (Epe ve Kılıç) iki gün süren müsabakaların ardından bugün tamamlandı

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonunda dün başlayan ve 15 ilden 116 eskrimcinin katılımıyla gerçekleştirilen Büyükler Federasyon Kupasında bugün oynanan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular belli oldu.

Erkek epe kategorisinde Afyon Eskrim Gençlik ve Spor Kulübünden Harun Mihrioğlu birincilik kürsüsüne çıkarken, Konya Efsane Eskrim Spor Kulübünden Orkun Gökbulut ikinci, Mersin Eskrim Spor Kulübünden Hayri Yalçın ise 3. oldu.

Kadın epe kategorisinde Adıyaman Gençlik Spor Kulübünden Nisanur Özkalaycı birinciliği elde ederken, aynı kulüpten Bağdagül Tuncan ikinci sırada yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübünden Gökçe Günaç üçüncü oldu.

Kadın kılıç kategorisinde ise Adıyaman Gençlik Spor Kulübünden Iryna Shchukla birinci, İstanbul Parat Ripost Spor Kulübünden Fatma Zehra Köse ikinci, Samsun Eskrim Spor Kulübünden Nisanur Erbil üçüncü oldu.

Erkek kılıç kategorisinde Ankara Anka Gençlik Spor Kulübünden Enver Yıldırım birinci, Kastamonu Eskrim Spor Kulübünden İbrahim Ahmet Ant ikinci, Eskişehir Demir Spor Kulübünden Muhammed Anasız üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara kupalarını Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Dokümantasyon Müdürü ve Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ağbey Kini, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Emrah Yaşar, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Bağış ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Aktaşoğlu takdim etti.

Diğer yandan Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına hazırlatılan plaketi, Başkanımız Prof. Dr. Murat Atalı adına Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Nihat Gültekin, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Bağış’a takdim etti.