Ben gider 29 liralık yerden alırım!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında düzenlenen hayvan dağıtım töreninde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 'ucuza et' satışıyla ilgili ve et fiyatarındaki yüksekliğinden yakınan vatandaşa yönelik şu açıklamarda bulundu.

" Durumu iyi olan vatandaş 60 liraya et alıyorsa alsın, afiyet olsun, helal olsun. Bazıları 'et pahalı.' diyorsa ben de diyorum ki '29-30 liraya et satılan yerler var, ben size etimi vereyim.' diyorum. Belki bunların sayılarını daha da artıracağız onu da söyleyeyim ve üreticilerimizin hep yanında olacağız. Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde, Türkiye'de kalkınma olmaz. Hükümetimiz de bunun bilincinde, kırsalı kalkındıracağız." dedi

ET İTHAL ETMEK İSTEMİYORUZ AMA...

Fakıbaba Et ithal etmek istemediklerini et ithalatının geçici olduğunu, sadece piyasayı regüle etmek ve insanların ihtiyacını karşılamak için yapıldığını belirtirken "Bizim şu an yapacağımız şey ateşi söndürmek, dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz et temin etmektir" dedi.