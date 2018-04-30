Ceylanpınar'da,Başkan Atilla Farkı!

Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili aday adayı ve il eski başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Ak Parti il yönetim üyeleri Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Menderes Atilla il parti yönetimini Belediye Meclis Salonu’nda ağırladı. Başkan Menderes Atilla, hafta sonu genel merkez tarafından Zeynel Abidin Beyazgül'ün yerine İl Başkanı olarak atanan Bahattin Yıldız'ı ve yönetimi tebrik etti. İl Başkanı Bahattin Yıldız ve yönetim kurulu üyelerinin tamamının hazır bulunduğu toplantıda 24 Haziran'da yapılacak seçim ve seçim kapsamında yapılacak çalışmalar üzerinde durduruldu.

Öte yandan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ziyaret sonrasında hizmetleri ve ziyaretlerinden dolayı Zeynel Abidin Beyazgül'e hediye takdim etti.

"ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL YALNIZCA BİR BÖLGENİN VEKİLİ DEĞİL BÜTÜN HERKESİN VEKİLİ OLACAK"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Zeynel Abidin Beyazgül'ün milletvekili olduktan sonra bütün Şanlıurfa'yı kucaklayacağını ifade ederek, "Zeynel Abidin Beyazgül gerçekten görevini layıkıyla yapan bir il başkanımızdı. İl başkanlığından ayrılmasına üzülmedik dersek yalan olur. Ama inşallah vekil olursa, Şanlıurfa'yı mecliste temsil edecek, derdimizle dertlenecek. Vekil olduktan sonra ilimize ve ilçemize güzel hizmetler kazandıracağından hiç şüphem yok. Allah'ın izniyle Şanlıurfa'mıza çok güzel hizmetler yapacak. O il başkanlığından kalan alışkanlıktan dolayı yine kendisini arayacağız, veryansın edeceğiz. Zeynel Abidin Beyazgül yalnızca bir bölgenin vekili değil bütün herkesin vekili olacak. Her ne kadar ilerleyen zamanlarda bölge vekili sıralaması yapılsa da Zeynel Abidin Beyazgül bütün ilçelerin vekili olacak. Görevi devralan Bahattin Yıldız'ın kardeşimizin de bu görevi layıkıyla yapacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

"CEYLANPINAR'I BAŞKAN ATİLLA ÇOK DEĞİŞTİRDİ"

Ak Parti İl Eski Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Ceylanpınar'ın çehresinin Başkan Atilla ile değiştiğini söyleyerek, "Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ceylanpınar'ı Başkan Atilla çok değiştirdi. İlçede yapılan taziye ve kültür evlerine hayran kalmamak elde değil. Adeta sahildeki villalara benziyor. Menderes Atilla, hem yerel sorunlar hem il sorunları hem de ülke sorunlarıyla yakından ilgili bir belediye başkanımızdır. Onu çok sık ulusal televizyonlarda da izliyorsunuzdur. İcraat makamları çözümden hoşlanır. Menderes başkanımız da çözümden yana bir belediye başkanımız olarak ön plana çıkıyor. Kendisiyle beraber birçok sorunu konuştuk ve çözdük. Gerçekten siyasi öngörüsü çok yüksek bir kardeşimizdir. İcraatları itibariyle çok şeyi değiştirdiğini gördük" diye konuştu.

"CEYLANPINAR'DA BİR DEVRİM YAPAN BAŞKAN ATİLLA'YI DA TEBRİK EDİYORUM"

Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Başkan Atilla'nın Ceylanpınar'da bir devrim yaptığının altını çizerek, "Menderes başkanımız zaten her şeyi özetledi. Görev süresi boyunca bizlere rehberlik eden, önderlik eden, bir baba ve ağabey gibi bizlere tecrübelerini aktaran Zeynel Abidin Beyazgül bundan sonraki süreçte de aynı tecrübelerini Ankara'da gösterecektir. Ben kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Teşkilatımızın en üst kademesi olarak bizleri ve Şanlıurfa'yı orada temsil edecek. Menderes başkanımın da ifadesiyle bütün sorunlara bire bir çözüm üretecektir. Ayrıca Ceylanpınar'da bir devrim yapan Başkan Atilla'yı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.