Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 30 Nisan 2018 16:26:42 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar'da,Başkan Atilla Farkı!

Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve yönetim kurulu üyeleri Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı ziyaret etti.

Ceylanpınar'da,Başkan Atilla Farkı!

Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili aday adayı ve il eski başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Ak Parti il yönetim üyeleri Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Menderes Atilla il parti yönetimini Belediye Meclis Salonu’nda ağırladı. Başkan Menderes Atilla, hafta sonu genel merkez tarafından Zeynel Abidin Beyazgül'ün yerine İl Başkanı olarak atanan Bahattin Yıldız'ı ve yönetimi tebrik etti. İl Başkanı Bahattin Yıldız ve yönetim kurulu üyelerinin tamamının hazır bulunduğu toplantıda 24 Haziran'da yapılacak seçim ve seçim kapsamında yapılacak çalışmalar üzerinde durduruldu.

Öte yandan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ziyaret sonrasında hizmetleri ve ziyaretlerinden dolayı Zeynel Abidin Beyazgül'e hediye takdim etti.

"ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL YALNIZCA BİR BÖLGENİN VEKİLİ DEĞİL BÜTÜN HERKESİN VEKİLİ OLACAK"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Zeynel Abidin Beyazgül'ün milletvekili olduktan sonra bütün Şanlıurfa'yı kucaklayacağını ifade ederek, "Zeynel Abidin Beyazgül gerçekten görevini layıkıyla yapan bir il başkanımızdı. İl başkanlığından ayrılmasına üzülmedik dersek yalan olur. Ama inşallah vekil olursa, Şanlıurfa'yı mecliste temsil edecek, derdimizle dertlenecek. Vekil olduktan sonra ilimize ve ilçemize güzel hizmetler kazandıracağından hiç şüphem yok. Allah'ın izniyle Şanlıurfa'mıza çok güzel hizmetler yapacak. O il başkanlığından kalan alışkanlıktan dolayı yine kendisini arayacağız, veryansın edeceğiz. Zeynel Abidin Beyazgül yalnızca bir bölgenin vekili değil bütün herkesin vekili olacak. Her ne kadar ilerleyen zamanlarda bölge vekili sıralaması yapılsa da Zeynel Abidin Beyazgül bütün ilçelerin vekili olacak. Görevi devralan Bahattin Yıldız'ın kardeşimizin de bu görevi layıkıyla yapacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

"CEYLANPINAR'I BAŞKAN ATİLLA ÇOK DEĞİŞTİRDİ"

Ak Parti İl Eski Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Ceylanpınar'ın çehresinin Başkan Atilla ile değiştiğini söyleyerek, "Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ceylanpınar'ı Başkan Atilla çok değiştirdi. İlçede yapılan taziye ve kültür evlerine hayran kalmamak elde değil. Adeta sahildeki villalara benziyor. Menderes Atilla, hem yerel sorunlar hem il sorunları hem de ülke sorunlarıyla yakından ilgili bir belediye başkanımızdır. Onu çok sık ulusal televizyonlarda da izliyorsunuzdur. İcraat makamları çözümden hoşlanır. Menderes başkanımız da çözümden yana bir belediye başkanımız olarak ön plana çıkıyor. Kendisiyle beraber birçok sorunu konuştuk ve çözdük. Gerçekten siyasi öngörüsü çok yüksek bir kardeşimizdir. İcraatları itibariyle çok şeyi değiştirdiğini gördük" diye konuştu.

"CEYLANPINAR'DA BİR DEVRİM YAPAN BAŞKAN ATİLLA'YI DA TEBRİK EDİYORUM"

Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Başkan Atilla'nın Ceylanpınar'da bir devrim yaptığının altını çizerek, "Menderes başkanımız zaten her şeyi özetledi. Görev süresi boyunca bizlere rehberlik eden, önderlik eden, bir baba ve ağabey gibi bizlere tecrübelerini aktaran Zeynel Abidin Beyazgül bundan sonraki süreçte de aynı tecrübelerini Ankara'da gösterecektir. Ben kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Teşkilatımızın en üst kademesi olarak bizleri ve Şanlıurfa'yı orada temsil edecek. Menderes başkanımın da ifadesiyle bütün sorunlara bire bir çözüm üretecektir. Ayrıca Ceylanpınar'da bir devrim yapan Başkan Atilla'yı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Emniyet Genel Müdürü Oldu
Emniyet Genel Müdürü Oldu
Başarılı Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdürü oldu.
Ben gider 29 liralık yerden alırım!
Ben gider 29 liralık yerden alırım!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "ucuza et" satışıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Fakıbaba "Ben gider 29 liralık yerden alırım, başkası 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun"dedi
Ceylanpınar'da,Başkan Atilla Farkı!
Ceylanpınar'da,Başkan Atilla Farkı!
Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve yönetim kurulu üyeleri Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı ziyaret etti.
Ekinci: Numarasını almayınca kovdurdu!
Ekinci: Numarasını almayınca kovdurdu!
Ekinci: Numarasını almayınca kovdurdu! Tatlıses: Kes kes yayını kes!
Bilgin'den Berat Kandili Mesajı
Bilgin'den Berat Kandili Mesajı
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme
Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme
Reuters'in haberine göre; Suriye rejiminden bir yetkili, Esad rejiminin Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrol ettiği bazı kasabaları ele geçirdiğini duyurdu.
MHP tabanı kararını verdi
MHP tabanı kararını verdi
Seçimlere 55 gün kala yapılan ankette, AK Parti ve MHP tabanının Cumhur İttifakı'na büyük oranda olumlu baktığı görüldü.
Sürücü, Adaylığını Duyurdu
Sürücü, Adaylığını Duyurdu
Ak Parti 25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Hamide Sürücü adaylık başvurusunda bulundu.
Yeni Kanalı Belli Oldu!
Yeni Kanalı Belli Oldu!
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu, yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Urfa Yine İlk Sırada!
Urfa Yine İlk Sırada!
2017 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ü çocuklardan oluşurken, bu oranın 22 milyon 883 bin 288 çocuğa karşılık geldiği belirlendi.
Akbaş'tan Önemli Değerlendirme
Akbaş'tan Önemli Değerlendirme
STK Başkanı Faruk Akbaş seçimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Akbaş; “Ak parti karşıtı tüm partiler bir araya gelip ortak hareket etmedikçe, Ak partiyi yıkmaları hayaldir” dedi.
Kılıçdaroğlu'na: Niye kapı kapı aday arıyorsun
Kılıçdaroğlu'na: Niye kapı kapı aday arıyorsun
İSTANBUL 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte katılan Başbakan Binali Yıldırım’ın hedefinde CHP vardı.
Urfalılar Dikkat,Bu Gece Son!
Urfalılar Dikkat,Bu Gece Son!
Urfa'da Kılıçlar Çekildi,Ödüller Sahibini Buldu!
Urfa'da Kılıçlar Çekildi,Ödüller Sahibini Buldu!
Urfa'da Bulunan Figürlere,Benzer Figürler Bulundu
Urfa'da Bulunan Figürlere,Benzer Figürler Bulundu
Ben gider 29 liralık yerden alırım!
Ben gider 29 liralık yerden alırım!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 17°C
Durum
Yer Yer Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:53
Güneş
05:25
Öğle
12:29
İkindi
16:13
Akşam
19:21
Yatsı
20:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿