Ekinci: Numarasını almayınca kovdurdu!

NUMARAYI VERMEDİ,KOVDURDU

KES YAYINI KES

İbrahim Tatlıses milletvekili aday adaylığını açıkladı. Tatlıses aday adaylığını açıkladıktan sonra sosyal medyada eski bir görüntü gündeme geldi. Paylaşılan görüntüde, canlı yayında konuk ettiği şarkıcı Tuba Ekinci ile Tatlıses arasındaki arasındaki diyalog dikkat çekiyor.Ekinci, Tatlıses'in kendisine numarasını verdiğini, kabul etmeyince de Tatlıses tarafından işinden kovdurulduğunu söylüyor...Ekinci'nin iddiasının ardından Tatlıses " kes kes! Yayını kes!" diyerek reklama pas atıyor... Reklam dönüşü ise Ekinci susmuyor. Tatlıses ise kendisinin çok terbiyesiz bir adam olduğunu söylüyor...