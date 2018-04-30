Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

BİRÇOK KÖY ELE GEÇİRİLDİ
Suriye ordusunun devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasına göre, Esad rejimi terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG'nin kontrolündeki birçok köyü ele geçirdi.
Bu köylerin, Fırat nehrinin doğusunda ve Irak sınırı yakınlarında olduğu da aynı haberde belirtildi.
ESAD REJİMİ DEYRİZOR'DA SALDIRDI
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin öncülüğündeki SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel de Esad rejiminin Deyrizor civarında kendilerine saldırdığını ifade etti.
Yorum Yap