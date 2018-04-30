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Bu haber 30 Nisan 2018 12:40:36 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Yine İlk Sırada!

2017 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ü çocuklardan oluşurken, bu oranın 22 milyon 883 bin 288 çocuğa karşılık geldiği belirlendi.

Urfa Yine İlk Sırada!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ünün çocuklardan oluştuğu belirlendi. Böylelikle, Türkiye’deki 0 ila 17 yaş arasındaki çocuk nüfusunun 22 milyon 883 bin 288 olduğu görüldü. Türkiye’nin toplam nüfusu ise 80 milyon 810 bin 525 olarak saptandı.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA


2017 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 28,3’ünü oluşturan çocuk nüfusunun,geçmiş yıllara kıyaslandığında giderek azaldığı gözlemlendi. Böylelikle, 2013 yılında yüzde 29,7 olan çocuk nüfus oranının, 1990 yılında yüzde 41,8, 1970 yılında ise yüzde 48,5 olduğu belirlendi. Nüfus projeksiyonlara bakıldığında da çocuk nüfus oranının önümüzdeki yıllarda giderek azalacağı öngörüldü. Türkiye’de çocuk nüfus oranın en yüksek olduğu il yüzde 46,7 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı yüzde 45,2 ile Şırnak, yüzde 43,7 ile de Ağrı takip etti. Buna karşın, çocuk nüfusunun en düşük olduğu il Tunceli olarak belirlenirken, onu yüzde 18,4 ile Edirne, yüzde 19,0 ile de Kırklareli izledi.

Takip ve raporlama ajanslarının konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, nüfus ve demografik yapıyla ilgili geçtiğimiz yıl 104 bin 657 haber çıkışı tespit edilirken, çocuk nüfus başlığı altında 6 bin 924 haber çıkışı saptandı. Öte yandan dünyadaki çocuk nüfus sayısına bakıldığında, 2 milyar 232 milyon 784 bin 461 olduğu görüldü. Bu sayının da dünya nüfusunun yüzde 30,2’sine tekabül ettiği belirlendi. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise; yüzde 55,8 ile Nijer, yüzde 55,1 ile Uganda ve yüzde 54,8 ile Mali olarak karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra, Türkiye sahip olduğu yüzde 28,3’lük dilimle 167 ülke arasından en fazla çocuk nüfusuna sahip 97. ülke oldu.
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