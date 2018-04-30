Eski Başkan Adaylık Başvurusunu Yaptı

Ahmet Bahçivan Kimdir?

1994-2004 yılları arasında Şanlıurfa Belediye Başkanı olarak görev yapan Bahçivan, aday adayı başvurusunu yaptığını açıkladı.1951 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa’da tamamladıktan sonra 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde yüksek öğrenimine başladı. 1975 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden Elektronik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Üniversite öğrenimi sırasında Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) İcra konseyi üyeliği ve KTÜ Talebe Birliği Başkanlığı yaptı.Bu yıllarda 3 arkadaşıyla birlikte Milli Kaynak dergisini çıkartarak şiir ve makaleler yayınladı. İş hayatına Meteoroloji Genel Müdürlüğü Telsiz atölyesinde başmühendis olarak başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Elektronik Sanayi Şube Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul’da özel sektöre ait bir televizyon fabrikasında genel müdür olarak çalıştı. Bu görevi esnasında defalarca yurtdışına teknik seyahatlerde bulundu. İngiltere’de mesleki ihtisas yaptı.1978 yılında Türkiye’ye dönerek o güne kadar ithalat yoluyla Türkiye’de satışı gerçekleşen küçük elektrik motorlarını üretmeye başladı.Siyasete Refah Partisinde 1991 yılında Şanlıurfa milletvekili adayı olarak girdi.1994 Yerel seçimlerinde % 45 oy alarak Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi.1999 yerel seçimlerinde % 42 gibi bir oy alarak yeniden Şanlıurfa Belediye Başkanlığına seçildi.2014 Yerel seçimlerinde Şanlıurfa'dan Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. AK Partili Celalettin Güvenç'e karşı kaybetti. Karakoyun Projesi (Ahmet Bahçivan iş merkezi/Park), İçme suyu Arıtma Tesisi, Bahçivan'ın 10 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projeler arasında yer alıyor.