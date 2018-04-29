Önce gasp ettiler sonra uçurumdan attılar

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre genç kadının çığlıklarını duyan çevredekiler, olay yerine koştu. Araçtan çıkarılan Hasan K., hastaneye kaldırıldı. İki ayağında ve kaburgalarında kırık olduğu belirlenen Hasan K.’nın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
‘BAŞIMA SİLAH DAYADILAR’
Kâbus gibi gecenin ardından jandarmada ifadesi alınan Sibel A., olay sırasında saldırganların başına silah dayayarak altın ve paralarını da aldığını iddia etti. Sibel A., “Hasan içindeyken aracı uçuruma sürdüler. Beni gasp ettikten sonra olay yerinden kaçtılar” dedi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, çevredeki lüks evlerin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kimliklerini belirlemek için çalışmalar sürüyor.
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